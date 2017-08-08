Drame de Demba Diop: Jaaraf Youssou Ndoye menace; “Que la stigmatisation arrête, sinon…”
Drame de Demba Diop: Jaaraf Youssou Ndoye menace; “Que la stigmatisation arrête, sinon…”
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Drame de Demba Diop: Jaaraf Youssou Ndoye menace; “Que la stigmatisation arrête, sinon…”
JE PENSE QUE LES AUTORITÉS RELIGIEUSES ET COUTUMIÉRES DE OUAKAM DEVRAIENT PRENDRE DE LA HAUTEUR EN ORGANISANT DES RÉCITALS DE CORAN POUR LES VICTIMES,FAIRE UNE DÉLÉGATION POUR ALLER PRÉSENTER LES CONDOLEANCES AUX FAMILLES DES VICTIMES A MBOUR ET ENFIN LAISSER LE TEMPS AUX FAMILLES DES VICTIMES LE TEMPS DE FAIRE LEUR DEUIL AVANT DE PENSER A FAIRE APPEL DE LA SANCTION INFLIGÉE A L’ÉQUIPE DE OUAKAM.
CE DEUIL EST CELUI DE TOUS LES SÉNÉGALAIS TIRONS TOUTES LES CONSÉQUENCES DE CETTE TRAGÉDIE ET CHANGEONS DE COMPORTEMENT.
ENFIN QUE L’ÉTAT PRENNE SES RESPONSABILITÉS ET TRAQUE LES COUPABLES SANS FAIBLESSE.