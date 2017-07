XALIMANEWS – Les événements qui ont secoué le monde du sport ces derniers continuent de faire couler beaucoup d’encre. En effet, le leader de la coalition Leeral, Me El Hadj Diouf, aux prochaines élections législatives n’a pas manqué de pointer du doigt le régime de Macky SALL.

En meeting dans la commune de Tambacounda, l’avocat estime que la responsabilité du ministre des Sports est engagée dans cette affaire.

«Je voudrais demander aux autorités sénégalaises d’être plus regardantes, d’être plus rigoureuses dans la gestion des manifestations publiques, surtout sportives. Il faudrait que toutes les mesures soient prises chaque fois qu’il y a un événement important qui draine des foules. Ce laxisme du Gouvernement, dans la gestion de la sécurité des stades est impardonnable, intolérable. Et il faudra y remédier rapidement et sans délais. Car étant inacceptable», déclare-t-il.