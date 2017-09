L’ancien président américain Barack Obama a vivement critiqué mardi la décision de Donald Trump de mettre fin au programme permettant aux “Dreamers”, ces enfants arrivés illégalement sur le sol américain, de rester aux États-Unis.

Il ne pouvait rester silencieux. L’ancien président américain Barack Obama a dénoncé, mardi 5 septembre, une décision “cruelle” après la remise en cause par l’administration Trump du programme permettant à des centaines de milliers de jeunes sans-papiers, connus sous le nom de Dreamers, d’étudier et de travailler aux États-Unis.

“Il s’agit de jeunes gens qui ont grandi en Amérique, d’enfants qui étudient dans nos écoles, de jeunes adultes qui débutent leur vie professionnelle, de patriotes qui s’engagent à respecter notre drapeau”, a-t-il souligné dans un communiqué, défendant ce programme qu’il avait mis en place en 2012, par décret.

To target hopeful young strivers who grew up here is wrong, because they’ve done nothing wrong. My statement: https://t.co/TCxZdld7L4

— Barack Obama (@BarackObama) September 5, 2017