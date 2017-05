Environ 123,2 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis durant le week-end par l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) et le commissariat de police de Jaaxay, a-t-on appris lundi. Selon le Bureau des relations publiques de la police, cette importante saisie de drogue a été effectuée dans le cadre des opérations de lutte contre l’usage et le trafic de drogue. Dans un communiqué reçu à l’Aps, il rapporte que samedi dernier, aux environs de 14h 30 minutes, les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès de la direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ont appréhendé deux individus. Ces interpellations font suite à plusieurs jours d’investigations au sujet d’un trafic de chanvre indien sur l’axe Ngoundiane-Khombole-Kaba, à Thiès. Le dispositif de surveillance et de filature mis en place à la sortie de Khombole, à quelques encablures de la route nationale, a permis facilement d’identifier le premier individu à bord d’une charrette en compagnie d’un individu non identifié, poursuit le communiqué de la Police sénégalaise.

Lors de leur interpellation, ils étaient en possession de 60 blocs de chanvre indien d’un kilogramme chacun, contenus dans trois sacs, relève la source.

Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de police de Jaaxay ont exploité un renseignement anonyme faisant état d’un trafic intense de chanvre indien aux Parcelles Assainies de Keur-Massar. Sur place, ils ont interpellé deux individus dont une dame en possession de 62 Kg de chanvre indien, soigneusement dissimulés dans deux sacs entreposés dans une salle de bain, ajoute le texte.

Des enquêtes ont été ouvertes et les mis en cause placés en garde à vue, précise le communiqué de la police.

