En pleine tension avec les États-Unis dans le golfe Persique, l’Iran a annoncé avoir abattu un drone américain qui était entré dans l’espace aérien du pays non loin du détroit d’Ormuz provoquant une vive réaction du président américain qui a évoqué « une énorme erreur de l’Iran ».

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Pour la première fois, la télévision iranienne a montré les images de l’attaque du drone américain qui a été abattu par les Gardiens de la révolution, l’armée d’élite iranienne.

On voit sur les images un missile tiré dans la nuit. Quelques secondes plus tard, on aperçoit une très forte explosion et des cris de « Allahou Akbar ». En revanche, aucune image n’a été montrée pour l’instant sur les débris du drone.

Selon les médias iraniens, le drone américain de type Global Hawk a été abattu par un missile 3-Khordad de fabrication iranienne. Ce missile peut frapper une cible à une distance de 75 kilomètres.

Les Gardiens de la révolution ont affirmé que ce drone avait violé l’espace aérien iranien alors que les Américains affirment qu’il se trouvait dans l’espace aérien international.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a accusé les États-Unis d’avoir violé l’espace iranien. Il a ajouté que Téhéran allait porter plainte devant les Nations unies contre ce qu’il a appelé « l’agression américaine ».

Surtout, il a précisé dans un autre tweet que les Iraniens avaient récupéré une partie du drone dans les eaux territoriales iraniennes.

En tout cas, ce premier accident direct entre l’Iran et les États-Unis ne peut qu’aggraver la tension entre les deux pays et provoquer même une éventuelle confrontation directe.

Trump évoque une « énorme erreur de l’Iran »

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Donald Trump semble écarter une décision délibérée des autorités iraniennes. « L’Iran a fait une énorme erreur » a-t-il déclaré, mais il a précisé : « J’ai l’impression qu’il s’agit d’une erreur faite par un général ou quelqu’un d’autre, j’ai du mal à croire que c’était volontaire ».

Interrogé sur une éventuelle riposte, le président a répondu : « Vous le saurez bientôt ». Lindsey Graham, un sénateur républicain proche de Donald Trump, a pour sa part commenté : « Le président ne veut pas la guerre, mais il défendra les intérêts américains », avant d’ajouter « nous sommes plus proches d’une action militaire qu’hier, s’il y a la guerre, l’Iran la perdra ».

Le commandant des forces américaines dans la région a assuré que le drone abattu se trouvait bien au-dessus des eaux internationales dans le détroit d’Ormuz lorsqu’il a été frappé par Téhéran. Le général Joseph Guastella a précisé que l’appareil se trouvait à 34 kilomètres des côtes iraniennes. Il a parlé de dangereuse attaque et d’escalade.

La Maison Blanche doit informer ce jeudi les responsables du Congrès sur la situation. Donald Trump a aussi décidé d’envoyer son conseiller à la Sécurité nationale en Israël pour des rencontres centrées sur la « sécurité régionale ». John Bolton rencontrera dimanche le Premier ministre israélien puis ses homologues israélien et russe.

