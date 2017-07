Par la présente, je vous exprime toute ma gratitude et mon engagement suite au choix porté sur ma modeste personne comme candidat de Benno Bokk Yakaar pour la zone USA-CANADA-OCEANIE, en direction du scrutin du 30 Juillet 2017 de la 13eme legislature.

C’est bien sûr avec humilité et détermination que j’ai accepté cette lourde responsabilité, sachant que beaucoup d’entre vous avaient présenté vos candidatures, avec des profils séduisants et des qualités indéniables. A vous tous, je tends ma main fraternelle.

Considérant l’importance de ces joutes électorales notamment l’impératif de doter le Président Macky Sall d’une majorité confortable, afin que le Gouvernement du PM Mohamed Boun A. Dionne puisse dérouler sa vision pertinente traduite par le PSE, l’urgence est à la mobilisation pour une réussite totale.

Nous en appelons aux compatriotes du Canada, Californie, Caroline du Nord et du Sud, Colorado, Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Michigan, New-York, New-Jersey, Ohio, Pennsylvanie, Rhodes Island, Tennessee, Texas, à s’unir et voter pour la Liste BENNO BOKK YAKAAR.

Sokhna Nogaye MBoup et moi, sommes investis, certes pour les mêmes qualités que vous avez, mais c’est avec votre détermination que la victoire commune est possible. Soyez rassurés, camarades et chers compatriotes, que nous porterons bien haut l’étendard de notre Coalition. Ainsi, je voudrais vous inviter à porter en bandoulière l’intérêt du parti et de la coalition, et s’engager à remobiliser tous les militants pour une victoire éclatante au soir du 30 Juillet 2017.

Soyons prêts pour une grande campagne dans la cohésion les jours et semaines qui viennent.

Vive Benno Bokk Yakaar! Vive le Sénégal!

Aboubacry Diallo

Coordonnateur de la DSE/APR-USA

Candidat Benno Bokk Yakaar