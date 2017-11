Nous avions tous applaudit avec l’arrivée de la 2stv la première chaine privée et culturelle du Sénégal.

Cette chaine à été fondée par un acteur culturel photographe d’abord puis producteur Mr Elhadj Ndiaye.

La 2stv alors Rts2s rayonnait parce-que gérée par de professionnels à l’image de Mamadou Baal.

Avec le temps et le départ de plusieurs cadre la 2stv se déconnecte du paysage convaincu et attaché par un programme loin de toute attention et aura dont elle avait bénéficié.

Pourquoi parce-que des intrus et prédateurs ont pris place au détriment de vrais professionnels de médias.

La 2stv avec le temps est devenu un patrimoine, donc on ne doit pas la laisser à la merci d’incultures qui ne savent pas comment s’adresser à un invité, comment tenir un plateau télé et quels mesures prendre pour être au diapason de l’invité.

Cette émission avec Souleymane Faye est une insulte à tout les téléspectateurs, à tout les sénégalais.

On invite pas quelqu’un pour chercher à l’humilier.

Nous dénonçons cette attitude et demandons à notre ami Elhadj Ndiaye qui s’est bcp investi pour faire de ses structures des références de mettre des hommes qu’ils faut dans cette télé qui nous est chère et qui reste une référence dans le paysage audiovisuel du Sénégal.

Guisse Pene