Ousmane Sonko qui a voulu prendre 5 mn de temps de parole grâce avec l’accord des non alignés, s’est heurté au refus du président de l’Assemblée qui lui a rappelé sur un ton ferme qu’il n’aura que 3 mn comme ses autres collègues.

Après cette péripétie, Ousmane Sonko s’est montré sceptique face aux nombreuses félicitations adressées au ministre de l’économie Amadou Ba. L’ex agent des impôts et des domaines de dire que 86 ,8 % du budget sont supportés par les ménages, donc il n’y a aucun mérite pour Amadou Ba. L’administration fiscale en a également pris pour son grade, car selon Ousmane Sonko, pour atteindre des objectifs cette administration n’hésite pas à créer des taxes qui se retrouvent collées au dos du sénégalais lambda. Pour le député Sonko, ceux qui doivent payer vraiment les impôts ne le font jamais, et c’est le sénégalais moyen qui soufre de sa poche. Ousmane Sonko de marteler que la prévision n’est pas bonne car l’administration fiscale au lieu de travailler passe maintenant le plus clair de son temps à faire de la politique avec des meetings qui coûtent les yeux de la tête alors que nous avons un gap de plus de 450 milliards…

dakaractu.com