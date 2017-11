Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’Organisation des Instituteurs du Sénégal (O.I.S) invite l’Etat au respect des accords qui avaient été signés entre les responsables en charge de la question de l’éducation et le corps enseignant depuis le 17 février 2014.

Selon les syndicalistes, plusieurs points revendicatifs sont toujours rangés sous les tiroirs depuis lors.

« il s’agit du non-respect des accords signés le 17 février 2014, la mauvaise gestion démocratique des personnels enseignants, la diligence de la sortie du décret portant statut des élèves-maîtres sortants des CRFPE, l’augmentation substantielle de toutes les indemnités allouées aux enseignants, et surtout celles de logement, le relèvement de manière substantielle de la part réservée à la Petite enfance et au Préscolaire dans le budget de l’Education, la diligence dans la mise en place des crédits au logement, la fin des lenteurs administratives (sortie des actes alignement) et le paiement de tous les rappels dus aux enseignants », a indiqué Mouhamadou Ba, Secrétaire général de l’Organisation des Instituteurs du Sénégal