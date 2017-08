Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Pour lutter contre les effondrements de bâtiments au Sénégal, la Croix Rouge sénégalaise et celle de Luxembourg misent sur la sensibilisation. A Saint-Louis, à Tambacounda, à Kaolack et à Matam, de nombreux jeunes sont formés sur la sécurité des logements et des établissements. L’objectif est de réduire les risques de catastrophes liées au logement, particulièrement en zone rurale où de nombreux bâtiments ne répondent pas aux normes de construction…