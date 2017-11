Tweet on Twitter

XALIMANEWS: Le double ballon et star du football sénégalais se prononce sur l’affaire qui défraie l’actualité do foot sénégalais. El hadji Diouf s’érige en défenseur du jeune attaquant et recadre le débat.

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, le cas Diao Baldé Keita est un non-événement selon El hadji Diouf. Le double ballon d’or africain estime que ce débat « est un faux problème ». S’érigeant en bouclier du jeune attaquant, ‘’Dioufy’’ invite tous à protéger le joueur au lieu de le fragiliser car « ce n’est joueur pas un joueur difficile à gérer ».

Pour le Bad boy « la priorité est ailleurs » et qu’on doit chercher à mettre les joueurs dans les meilleures conditions d’épanouissement.

Ainsi Diouf n’est pas du tout en phase avec l’intervention de la fédération sur cette affaire qui, selon lui n’est pas de leur ressort « c’est à l’entraineur de parler à son joueur et de le gérer ».