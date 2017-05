Encore une sortie de l’ancien attaquant des Lions du Sénégal qui risque de faire du bruit. Dans un entretien qu’il a accordé au quotidien sportif Stades, El Hadji Diouf s’en est ouvertement pris à l’actuel coach de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé. “Aliou Cissé aime s’approprier de tout, mais sa parole ne vaut pas plus que la mienne dans cette équipe”, indique Dioufy, par ailleurs, initiateur du Comité pour le renouveau du football sénégalais.

Et l’ancien double ballon d’or africain de poursuivre: « Cissé ne m’a jamais invité à venir manger avec les joueurs encore moins à s’entraîner avec eux. Je l’ai toujours fait tout seul et j’en avais le droit. D’ailleurs, ces joueurs qui portent le maillot ont plus envie de me voir de plus près, moi leur idole ».

Il souligne avoir le droit de parler, comme Zidane et Maradona le font en France et en Argentine, avant d’ajouter qu’il est le patron du football sénégalais qu’on le veuille ou pas. “Aliou Cissé ne peut pas me fermer la porte de l’équipe du Sénégal”, dit-il.

Source: STADES