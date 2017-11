Rappelé à Dieu jeudi à l’âge de 85 ans, le Khalife de Léona Niassène El Hadji Ibrahima Niasse a été inhumé hier. Il a été remplacé à la tête de la communauté niassène de Léona par son frère Cheikh Tidiane Niasse. Ce dernier, qui a loué les qualités du défunt, a invité les fidèles et la famille à s’inspirer de ses enseignements.

Kaolack et le Sénégal entier ont rendu hier un dernier hommage au défunt khalife El Hadji Ibrahima Niasse, accompagné à sa dernière demeure. Le guide religieux de Léona Niassène a été inhumé dans l’enceinte même de la grande mosquée, en présence d’une foule immense de talibés, d’autorités locales et de guides religieux, dont le Khalife de Médina Baye, l’autre branche des Niassène de Kaolack.

Suite au rappel à Dieu d’El Hadji Ibrahima Niasse, c’est son frère Cheikh Tidiane Niasse, né en 1940, qui a pris le relais. Il devient le 5ème Khalife de Léona Niassène. Dans sa première adresse aux populations, le nouveau Khalife a rendu grâce à Dieu de Qui venait El hadji Ibrahima Niasse et à Qui il est retourné. Il a aussi remercié tous ceux qui se sont mobilisés depuis l’annonce de la triste nouvelle, insistant sur l’unité de la famille, qui est une et indivisible. Louant les qualités de son prédécesseur, «un homme, pieux, franc, ouvert, rigoureux, profondément attaché au legs de son père», il a appelé à s’inspirer de ses enseignements et à poursuivre son œuvre.

Retrouvailles Ahmed Khalifa Niasse-Sidy Lamine Niasse

Il fallait un événement du genre pour regrouper dans le même espace Ahmed Khalifa Niasse et son jeune frère Sidy Lamine Niasse. Les relations exécrables entre les deux frères du défunt Khalife, qui ne s’adressent la parole que par presse interposée, sont de notoriété publique. Mais hier, ils étaient tous ensemble avec le reste de la famille, à l’occasion du décès et des funérailles de leur aîné. Reste à savoir si ces «retrouvailles» auront assez d’impact pour amener Sidy Et Ahmed à fumer le calumet de la paix et à cultiver l’entente et la solidarité dans la famille, comme y a invité le nouveau Khalife.

jotay.net