Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – El Malick Seck, membre de Benno Bokk Yaakaar Thiès : « La démission de Thierno Alassane Sall est un non-événement. Il n’a jamais gagné un seul bureau de vote à Thiès. J’avais dit dès son limogeage du gouvernement qu’il allait s’allier avec l’opposition. L’histoire me donne raison. Je voudrais rassurer les militants de Benno et leur dire que la coalition gagnera les élections, sans ou avec Thierno Sall. Il n’a jamais rien pesé à Thiès et son départ n’est qu’un débarras. Bon vent à lui! Nous avons fait une très bonne campagne sans lui. Thierno n’a même pas 100 personnes dernière lui, donc il n’est qu’une menace pour lui-même ».