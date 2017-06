Le président de la coalition BBY a géré à sa convenance la confection des listes dans la perspective des législatives 2017. Et pour cause, ces joutes électorales étant l’avant-première de la présidentielle 2019, le leader de la coalition prépare certainement son propre dispositif afin de relever les défis relatifs aux deux compétitions majeures. Sous l’angle politique, les deux années jumelles 2017/2019 se coalisent et se potentialisent au choix alternatif d’un ou de deux mandats présidentiels.

Une rétrospective, nous sommes aux années torrides, le lancement réussi de cette jeune formation présentement au pouvoir, son président le doit d’abord à l’engagement, à la fidélité, surtout au courage politique de ses collaborateurs des premières heures. Ces braves politiciens étaient encore là quand les coups de tonnerre du règime déchu leur tombaient dessus par l’usage intempestif de lois taillées sur mesures afin d’anéantir politiquement le grand promoteur d’une identité heureuse à l’effigie de toute une nation. Ces pionniers du parti au pouvoir continuent d’y croire fermement avec une conviction en avant malgré les manoeuvres secrètes et dormantes.

En analysant objectivement les listes d’investitures, suivies des commentaires qui s’organisent sur le fond, sur la forme, la manière dont les candidats sont choisis et leurs lieux de prédilections politiques où ils vont battre campagne; l’on constate aisément que la culture démocratique a été dévorée, elle ne s’est pas exprimée librement, elle a été tancée et molestée au moment du choix des candidats à la candidature. Sous cet aspect, la démocratie est restée la même dans son oligarchie, sinon peu scrupuleuse, du moins prisonnière de son habitus qui la prive de sa consistance, précisément de sa conscience qui permet de confectionner des listes utiles et consensuelles devant aboutir sur des investitures convergentes.

Ce qui pose problème dans la sélection des candidats, le président de la coalition n’a pas pris en compte certaines constantes qui fixent les positions politiques des uns et des autres, au niveau des bases respectives et sa méthode risque d’en être pour les frais de la coalition avec un préjudice politique immense. L’atmosphère politique sera inamovible et incompatible avec l’esprit de l’électorat de BBY. L’autre aspect de la fissure n’est donc pas sur les hommes et les femmes investis (point d’attaque personnelle) Les questions: Ont-ils les compétences politiques requises? Ont- ils déjà montré leurs preuves d’efficacité sur un terrain politique? Si oui sont- ils en mesure de couvrir des zones à spectres très larges? Ont- ils les cartes qui gagnent démocratiquement ces élections législatives 2017? Les réponses se tiennent en une seule phrase: Les investitures ne connaissent les arrangements, la politique de notre pays est complexe donc imprévisible, alors toute décision unilatérale qui n’épouse pas les réalités du terrain, aura des conséquences fâcheuses au sortir des résultats du scrutin.

Ce faisant, les listes nationales et départementales devraient répondre à des critères rigoureux de sélections qui s’imposent comme une évidence obéissant à une logique, en référence aux talents en politique et aux degrés d’engagements dans les formations politiques respectives où les candidats militent.

En tout état de cause, la coloration de la prochaine législature, qui sera mise en place par un peuple souverain, sera le seul juge qui autorisera pour le reste du septannat, la politique de la nation définie par le président de la République.

HAMADOU AMAR/ APR/ NY/USA