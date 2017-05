Tweet on Twitter

Selon les informations recueillies par la RTBF et issues de plusieurs études et estimations fiables, le candidat d’En Marche! Emmanuel Macron est nettement en tête : il obtiendrait entre 62 et 64%.

Le scrutin n’est évidemment pas terminé. Les bureaux de votes fermeront à 19 heures (20 heures dans les grandes villes), mais à l’heure actuelle il semble bien que le candidat d’En Marche devienne le nouveau président français.

Emmanuel Macron, 39 ans, est un ancien banquier d’affaires et ex-ministre de l’Economie du président socialiste sortant François Hollande. Il était arrivé en tête du premier tour, est donné largement favori par les derniers sondages qui le créditent de 61,5 à 63% des voix, contre 37 à 38,5% pour la députée européenne Marine Le Pen, âgée de 48 ans.