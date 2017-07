XALIMANEWS- Quelques 6 millions 214 mille 178 électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire les 165 députés de la treizième législature depuis l’indépendance du Sénégal en 1960, selon des statistiques du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, organisateur du scrutin.

47 listes de candidats se disputeront les sièges ainsi répartis : 105 députés élus au scrutin majoritaire à un tour au niveau départemental (90 pour les 45 départements de l’intérieur du pays et 15 pour la diaspora). Les départements de l’étranger sont au nombre de huit : “Afrique du Nord”, “Afrique de l’Ouest”, “Afrique du Centre”, “Afrique australe”, “Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord”, “Europe du Sud”, “Amériques-Océanie”, “Asie et Moyen-Orient”.

La carte électorale de l’intérieur du pays fait état de 13989 bureaux de vote contre 12381 pour l’ancienne, soit une augmentation de 1608 bureaux (12,99 %). Cette hausse, selon le ministère de l’Intérieur, s’explique par l’abaissement du plafond du nombre d’électeurs par bureau de vote (de 900 à 600 électeurs) et par l’augmentation du nombre d’électeurs inscrits.

L’ancien fichier était arrêté à 5 millions 517 mille 140 électeurs inscrits.

Voici, dans le détail, les chiffres par département, auxquels s’ajoutent les Sénégalais de l’extérieur (203 170 électeurs inscrits) et les militaires et paramilitaires (23 003 inscrits).

Région de Dakar :

—Département de Dakar : 114 centres de vote ; 885 bureaux de vote ; 671 977 électeurs

—Département de Guédiawaye : 39 centres de vote ; 251 bureaux de vote ; 185 800 électeurs

—Département de Pikine : 84 centres de vote ; 662 bureaux de vote ; 493 944 électeurs

—Département de Rufisque : 92 centres de vote ; 335 bureaux de vote ; 191 787 électeurs

Région de Diourbel :

—Département de Diourbel : 133 centres de vote ; 218 bureaux de vote ; 84 329 électeurs Département de Bambey : 176 centres de vote ; 246 bureaux de vote ; 80 733 électeurs

—Département de Mbacké : 148 centres de vote ; 649 bureaux de vote ; 33 811 électeurs

Région de Fatick :

—Département de Fatick : 209 centres de vote ; 308 bureaux de vote ; 10 478, électeurs

—Département de Foundiougne : 174 centres de vote, 253 bureaux de vote ; 86 377 électeurs

—Département de Gossas : 85 centres de vote ; 709 bureaux de vote ; 23 552 électeurs

Région de Kaffrine :

—Département de Birkilane : 91 centres de vote ; 111 bureaux de vote ; 32 406 électeurs

—Département de Kaffrine : 114 centres de vote ; 173 bureaux de vote ; 63 093 électeurs

—Département de Koungheul : 134 centres de vote ; 164 bureaux de vote ; 49 461 électeurs

—Département de Malem Hodar : 85 centres de vote ; 97 bureaux de vote ; 26 818 électeurs

Région de Kaolack :

—Département de Kaolack : 52 centres de vote, 218 bureaux de vote ; 136 339 électeurs

—Département de Guinguinéo : 108 centres de vote, 133 bureaux de vote ; 38 676 électeurs

—Département de Nioro du Rip : 207 centres de vote, 308 bureaux de vote ; 104 020 électeurs

Région de Kédougou :

—Département de Kédougou : 67 centres de vote ; 85 bureaux de vote ; 27 110 électeurs

—Département de Salémata : 27 centres de vote ; 29 bureaux de vote ; 6 158 électeurs

—Département de Saraya : 64 centres de vote ; 71 bureaux de vote ; 81 148 électeurs

Région de Kolda :

—Département de Kolda : 423 centres de vote ; 594 bureaux de vote ; 78 308 électeurs

—Département de Médina Yoro Foulah : 88 centres de vote ; 103 bureaux de vote ; 28 803 électeurs

—Département de Vélingara : 178 centres de vote ; 254 bureaux de vote ; 81 148 électeurs

Région de Louga :

—Département de Kébémer : 222 centres de vote ; 307 bureaux de vote ; 94 751 électeurs

—Département de Linguère : 197 centres de vote ; 280 bureaux de vote ; 94 533 électeurs

—Département de Louga : 283 centres de vote ; 400 bureaux de vote ; 35 820 électeurs

Région de Matam :

—Département de Kanel : 92 centres de vote ;190 bureaux de vote ; 75 232 électeurs

—Département de Matam : 95 centres de vote ; 230 bureaux de vote ; 98 433 électeurs

—Département de Ranérou Ferlo : 18 centres de vote ; 66 bureaux de vote ; 12 403 électeurs

Région de Saint-Louis :

—Département de Dagana : 145 centres de vote ; 263 bureaux de vote ; 106 409 électeurs

—Département de Podor : 211 centres de voté, 389 bureaux de vote ; 141 132 électeurs.

—Département de Saint-Louis : 84 centres de vote, 221 bureaux de vote ; 13 1150 électeurs

Région de Sédhiou :

Département de Bounkiling : 102 centres de vote ; 150 bureaux de vote ; 44 317 électeurs Département de Goudomp : 110 centres de vote, 163 bureaux de vote ; 54 555 électeurs

Département de Sédhiou : 111 centres de vote, 168 bureaux de vote ; 54 361 électeurs

Région de Tambacounda :

—Département de Tambacounda : 241 centres de vote, 311bureatax de vote, pour 85 881 électeurs

—Département de Bake1 : 131 centres de vote ; 170 bureaux de vote ; 37 954 électeurs

—Département de Goudiry : 159 centres de vote ; 178 bureaux de vote ; 11.560 électeurs

—Département de Koumpentoum : 124 centres de vote ; 135 bureaux de vote ; 26 215 électeurs

Région de Thiès :

—Département de Thiès : 283 centres de vote ; 617 bureaux de vote ; 238 379 électeurs

—Département de Mbour : 205 centres de vote ; 530 bureaux de vote ; 23 520électeurs

—Département de Tivaouane : 277 centres de vote ; 448 bureaux de vote ; 158 448 électeurs

Région de Ziguinchor :

—Département de Ziguinchor : 65 centres de vote, 204 bureaux de vote ; 104 253 électeurs

—Département de Bignona : 67 centres de vote, 190 bureaux de vote ; 97 107 électeurs

—Département d’Oussouye : 45 centres de vote, 67 bureaux de vote ; 22 709 électeurs