XALIMANEWS – Dans un entretien accordé au journal Libération, le ministre des finances Amadou Ba se dit convaincu de la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 30 juillet 2017.

En effet, la tête de liste du département de Dakar croit à une large victoire de leur coalition que ce soit à Dakar ou dans les autres départements.

« Oui, nous allons gagner et c’est logique : nous ne porterons qu’une vision et un bilan, celui du Président Macky Sall. Et il est constant aujourd’hui que les Sénégalais, les Dakarois…se retrouvent dans ce bilan élogieux sur tous les points. Macky Sall a fini de séduire les Sénégalais qui lui ont fait confiance et qui lui ont encore exprimé cette confiance lors du référendum. Nous allons gagner, Benno va gagner au niveau national et à Dakar. Car les Sénégalais sont avec Macky Sall, ils sont rassurés par sa vision et satisfaits de son bilan. Ils savent qu’il est le meilleur choix et Benno, la seule voie qui vaille », déclare-t-il.

S’invitant au débat sur les mouvements de contestation après la sortie des listes de candidature, Amadou Ba appelle au calme et à la solidarité autour de l’objectif commun qui est de remporter les élections législatives prochaines.

« L’essentiel, ce n’est pas d’être tête de liste ou d’être investi. Je considère que nous sommes un ensemble, une équipe soudée qui cheminera main dans la main jusqu’à la victoire. L’important, ce n’est pas d’être tête de liste ou de figurer sur une liste. Tous les militants et militantes sont têtes de liste du moment qu’ils croient à la vision du Président. Nous sommes tous investis car nous devons tous défendre le bilan reluisant du Chef de l’Etat et de son Gouvernement. Pour vous dire que ceux qui figurent sur cette liste, moi y compris, forment une équipe. Une équipe soudée, réunie autour d’un idéal : celui du Yonou Yokkuté. C’est ce que je crois et c’est à cette unité que nous invite le Président Macky Sall. D’autant que c’est comme ça, dans cette symbiose, que nous gagnerons. Et largement », dit-il.