Ceux qui comptaient sur le Président Macky Sall pour réparer cette injustice et ce mépris de la communauté layène peuvent déchanter. Encore une fois, le régime du Président Macky Sall comme les régimes précédents a choisi de ne pas compter avec la communauté layène malgré une contribution indéniable à son élection et au développement de ce pays.En février 2012, ou moment où la plupart des foyers religieux du pays continuaient d’espérer la réélection de Abdoulaye Wade, Cambérène prit rendez vous avec l’histoire en votant à 86,12% pour le candidat Macky Sall au premier tour de l’élection présidentielle. Il est vrai que, face aux menaces de Wade consécutivement aux revers qu’il avait subi sur le problème de l’émissaire des eaux usées, Cambéréne avait pris le pari et choisi de cheminer désormais avec Macky Sall qui devint un mois plus tard le 4e Président de la République du Sénégal. Aucune localité religieuse, (je pèse bien mes mots) n’a fait mieux que la notre pour porter le Président Macky Sall au pouvoir.En retour, qu’est ce que nous avons gagné du Président Macky Sall. Il est vrai que la maison du Khalife est en train d’être réalisée (depuis maintenant 2 ans), mais sur d’autres chantiers où le Président était attendu, c’est le désert. La communauté layène ne dispose d’aucune personne ressource bien placée dans l’appareil d’Etat et dans les centres de décision pour créer et susciter des opportunités au profit des couches vulnérables, des femmes et des jeunes : pas de ministres, ni de députés, encore moins conseillers économiques et social, un seul haut conseiller du HCCT. Notre communauté ne dispose également pas de Directeur ou de PCA qui pourraient aider à insérer ces jeunes. Plus grave encore, les financements destinés aux femmes sont inaccessibles au moment où on voit chaque jour à travers les médias des centaines de millions distribués. Il faut être clair, il nous sera difficile de convaincre des militants à voter pour que d’autres personnes venant d’autres localités soient députés. C’est une aberration dans la mesure où l’avance de nos adversaires politiques se creuse davantage. Nous sommes sur un terrain qui était déjà conquis où il nous faut déployer beaucoup de moyens pour convaincre les militants. Il faut changer de paradigme si nous voulons inverser la tendance pour gagner les législatives et mettre Cambéréne sur les rails vers le second mandat du Chef de l’Etat. C’est bien possible, mais à condition que des moyens adéquats et un soutien politique conséquent soient dégagés et consentis pour nous appuyer. Pour corriger cet impair, le Chef de l’Etat doit promouvoir des compétences de la communauté layène à des postes stratégiquesL’assemblée nationale est la représentation du Peuple, c’est à partir de cette tribune que les différentes composantes de la nation s’expriment devant les membres de l’exécutif (Gouvernement) pour que ceux-ci puissent savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Par conséquent, si la communauté layène est zappée de régime en régime, comment ses problèmes seront-ils pris en compte ? En militants disciplinés, nous n’allons pas quitter le parti, mais nous lançons un Appel pour que le Président rectifie le tir avant qu’il ne soit top tard.

Pape Ibrahima NDIONGUE Membre fondateur APR Responsable à Cambéréne