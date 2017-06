Chers compatriotes

Chers électeurs et chères électrices,

Le 13 juin 2017, nous avons reçu à notre quartier général de campagne ici, à New York, la liste définitive de la refonte partielle des listes électorales pour les élections législatives de juillet 2017 dont, vous le savez, je suis candidat pour l’Amérique du Nord (USA-Canada) et l’Océanie.

Cette liste fait état de 11.011 électeurs inscrits en Amérique du nord et en Océanie contre 12.541 dossiers enrôlés, soit au total 1.530 dossiers omis ou rejetés.

Aucune explication ne nous a été fournie sur les raisons de ce nombre élevé d’électeurs omis ou rejetés.

Pour lever toute ambiguïté potentielle et toute interprétation de fraude électorale souvent liée à de telles omissions, je demande solennellement aux autorités concernées de notre pays d’apporter toute la lumière nécessaire sur les raisons pour lesquelles il y a un nombre si élevé d’inscrits omis sur nos listes électorales. Il en va de la crédibilité de notre démocratie et des principes fondamentaux de transparence qui fondent notre code électoral.

Très haute et respectueuse considération

Ibrahima Solo Diafouné, candidat Amérique du nord et Océanie