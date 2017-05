XALIMA NEWS – Et c’est dit ! Pour une coalition politique récemment formée, Mànkoo Taxawu Senegaal risque de ne pas faire long feu. Il faut dire que cette retrouvaille des leaders a suscité beaucoup d’ardeur dans les rangs de l’opposition avec une vague de militants et partisans presque convaincus, cette fois, de la victoire de l’opposition sur le camp du pouvoir. Que s’est-il réellement passé ? Ce dimanche a été celui de tous les dangers…

À 24h du dépôt final des listes, la grande coalition de l’opposition, Mankoo Taxawu Sénégal roule t-elle vers la rupture ? Il faut dire, lors de la rencontre de ce dimanche, le choix de la tête de liste a quasiment disloqué l’opposition.

Ayant pris part aux négociations, le Pds, le mouvement Tekki de Mamadou Lamine Diallo et Aj de Mamadou Diop Decroix ont boudé la rencontre, selon nos sources.

Ainsi, face à ce blocage, Mànkoo a appelé ses membres au vote. Et d’après un membre de la coalition, sur 10 votants, Khalifa Sall a obtenu 5 voix (Idrissa Seck, Mansour Sy Djamil, Cheikh Bamba Dièye, Malick Gakou et le représentant de Initiative 2017) et Oumar Sarr 3 voix (lui-même, Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo) pour deux abstentions (Pape Diop et Diagne Fada).

Même si les leaders du Pds ont contesté les résultats de ce vote, le maire de Dakar Khalifa Sall est désormais désigné comme tête de liste de l’opposition.

Et dire que le premier prétexte qui a battu le rappel des troupes a été le combat autour de l’emprisonnement de Khalifa Sall, un symbole de l’opposant debout hier, un sujet de rupture aujourd’hui. Toujours est-il que les choses sérieuses se jouent désormais entre les autres têtes pensantes de l’opposition. Vont-elles faire marche à part au risque de semer complètement le doute dans le camp des militants ? L’on se rappelle encore de la posture de Benno Siggil Sénégal à la veille des élections de 2012. Au moment où d’aucuns parlent encore d’une coalition de circonstance, les dernières cartes se jouent, ce lundi, au sein de Mankoo. Plus que quelques heures pour s’assurer de la survie ou non de Mankoo Taxawu Senegaal…