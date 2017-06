Les prochaines élections législatives se sont invitées à la cérémonie de clôture du Tafsir Quran qui s’est déroulée ce jeudi dans les locaux du groupe Wal Fadjri.

Prenant la parole, Sidi Lamine NIASS a abordé le sujet non pas pour susciter la controverse mais pour indiquer ce qui pourrait être la solution à la problématique du temps que d’aucuns posent déjà. En effet, avec 47 listes en lice, beaucoup peinent à imaginer que le vote puisse se dérouler entre 8 et 18heures comme prévu par les textes. Pour Sidi Lamine, la solution est toute simple et peut permettre un vote plus rapide même.

« Au lieu de mettre une table au milieu du bureau de vote avec les différents bulletins, il faut mettre celle-ci dans l’isoloir qui n’a pas de poubelle. Ainsi, l’électeur qui arrive, après avoir été formellement identifié, va se rendre dans l’isoloir et choisir sur la table le bulletin de la liste pour laquelle il compte voter. Après avoir fait son choix, il revient mettre son enveloppe dans l’urne qui est devant les membres du bureau de vote », a expliqué Sidi Lamine devant un public ravi.

Selon le Président directeur général du groupe Wal Fadjri, qui invite acteurs politiques et journalistes à réfléchir sur cette proposition, tenter de diminuer le nombre de partis n’est pas la solution. « Revenir aux quatre courants de Léopold Sedar SENGHOR serait un recul démocratique », observe-t-il.

Avec le nombre pléthorique de listes, certains observateurs n’hésitent pas à dire qu’il faudrait 24 heures voire plus pour permettre à tous les inscrits de remplir leur devoir citoyen. Avec cette panacée, Sidi Lamine NIASS montre qu’avant tout, il est déjà une force de proposition.

WALFNet