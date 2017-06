Le Président Macky Sall a placé la barre très haut à la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) pour ces élections législatives. Il a demandé à Mohammad Boun Abdallah Dionne et compagnie de remporter 60% des députés sur la liste nationale. Macky Sall a fait la révélation hier, lors du «ndogou» des jeunes de l’Alliance pour la république (Apr) organisé par la coordinatrice nationale, Thérèse Faye. Le Président Sall qui ne doute pas de la victoire de Bby invite les jeunes à descendre à la base.

Le Premier ministre, non moins tête de liste de Benno Bokk Yakaar a du pain sur la planche. Le Président Macky Sall a mis la barre très haut pour ces élections législatives. Il a annoncé hier l’objectif fixé à Mohammad Boun Abdallah Dionne et son équipe lors du «ndogou» des jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) sous la conduite de la coordinatrice nationale de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), Thérèse Faye. Les jeunes apéristes venus de tous les départements ont renouvelé leur engagement au président de leur parti qui n’a pas manqué de les doper pour la victoire de la mouvance présidentielle aux prochaines élections législatives.

En compagnie du Premier ministre et du ministre des Finances Amadou Ba, Macky Sall ne se fait aucun doute sur la victoire de Bby. «La longue marche pour l’émergence du Sénégal est une marche inexorable que des sirènes en manque d’inspiration ne pourraient arrêter. Soyez sûrs que notre parti est majoritaire et notre coalition est majoritaire», lance le chef de l’Etat aux jeunes en extase.

Revenant sur le choix porté sur le Premier ministre pour conduire la coalition Benno, le Président Sall a rappelé aux jeunes que la victoire de la liste nationale est tributaire des résultats dans les différents départements. «Je veux vous rappeler que ce qui fera la victoire demain de la liste nationale, ce sont les listes départementales et de la diaspora. Sur la liste nationale, j’ai fixé au Premier ministre un objectif de 60%. Donc, chers jeunes, il faut que chacun descende dans sa base pour participer au processus et aux opérations électorales et aller à la recherche des personnes âgées pour les conduire dans les bureaux de vote afin de faire triompher Benno», souligne Macky Sall. Il invite les jeunes à travailler dans l’unité, parce que les listes sont collégiales. «Donc, ne créons pas de problèmes. A Dakar, j’ai choisi Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr et des alliés de Benno. La liste doit gagner et elle va gagner avec la vigueur de l’engagement de la jeunesse qui est le fer de lance du parti», espère le président du parti au pouvoir. Les jeunes lui promettent d’assurer la victoire. «Je suis donc rassuré. Vous l’avez fait en 2012, 2014 et vous allez le rééditer en 2017. Penser que les investitures aller nous créer des problèmes, c’est ignorer l’engagement des militants de l’Apr. Je remercie la coordonnatrice et l’ensemble des jeunesses républicaines dans leur unité retrouvée. J’avais dit à Thérèse Faye, que je vais prendre part à votre ‘ndogou’, à condition qu’il y ait l’unité».

«Rassurez vous, je vais vous soutenir », déclare Macky Sall qui se dit touché par la générosité et l’engagement des jeunes. «Avec un tel engagement dans ce contexte électoral actuel en plus de l’unité retrouvée, il n’y a point de doute que le 30 juillet, la coalition Benno Bokk Yakaar va réduire en poussière ses adversaires », dit-il l’opposition. Par ailleurs, le président Sall a promis de léguer un pays émergent aux générations futures. «Jeunesse de mon pays, je promets de vous laisser demain, un pays émergent, un pays où les progrès seront visibles à tous les niveaux, en milieux urbain et rural. Je ferai en sorte que le Sénégalais voit son espérance de vie atteindre 80 ans. Que les femmes ne meurent plus en couche», s’est-il engagé. Il laissera aussi un Sénégal doté d’un Train Express Régional, un Etat de droit où les citoyens seront égaux devant la loi et une jeunesse bien formée. Ainsi, il reviendra à cette jeunesse d’assurer la poursuite de ce legs. Macky Sall a aussi profité de l’occasion pour faire le bilan de ses réalisations.

