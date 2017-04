Il est venu le temps pour la Diaspora qu’elle s’implique davantage, mieux elle est interpellée au premier chef dans le choix à opérer quant à la panoplie d’offres politiques qui cherchent à s’adosser les suffrages des sénégalais . Cette légitimité nous la tenons non pas de notre effort de contribution financière, dont il se dit qu’il surpasse l’aide publique au développement, mais en raison de la caricature dont la diaspora fait l’objet, notamment par les politiques formulées en direction des sénégalais de l’extérieur.

Nous ne pouvons nous cantonner dans le rôle si ingrat d’une vache laitière envoyée à l’abattage une fois vieillie par le labeur. Qu’on arrête de se glorifier de cette manne financière qui sort plus de 58% des familles de la pauvreté et qui fait le triple de l’aide au développement, véritable goulot d’étranglement de nos économies.

D’ailleurs nous courrons le risque de voir ces efforts anéantis par la mauvaise gouvernance, au regard de la posture des gouvernants actuels . Ces législatives nous offrent l’opportunité de reprendre possession de notre liberté et surtout restaurer l’égalité de tous devant la justice. Nous savons que ce n’est point un miracle mais cela relève plutôt d’une volonté politique. Et c’est donc à nous immigrés de tout bord de nous impliquer pour le choix de nos politiques.

Nous ne devons nous laisser flatter par des slogans creux tels que la quinzième région ou encore de propagandes électorales, à l’image du Faise. Moins encore, nous laisser saupoudrer par cette histoire de députés de la diaspora.

Soyons plus rigoureux en soutenant nos familles respectives à s’inscrire massivement, que chaque immigré fasse inscrire au moins 5 votants si 1 millions le font nous impacterons sur ces élections nous contribuerons aux changements de paradigmes tant souhaités et bloqués par une oligarchie en perte de crédibilité

Oui c’est encore possible même dans la dernière ligne droite

PETROTEAM