XALIMANEWS : La cloche a sonné, c’est parti pour 18 jours décisifs pour les candidats aux élections législatives du 30 juillet 2017. La campagne électorale démarre ce dimanche devant un parterre de candidats avec comme épreuve la lourde tâche de convaincre au maximum les sénégalais en vue de s’octroyer un nombre important de siège à l’Assemblée Nationale.

La mission semble difficile pour toutes les coalitions avec la pléthore de listes déclarée candidats où chacun devra s’efforcer à tirer le plus possible de lui-même pour ne pas jouer aux troubles fêtes.

Entre invectives, dénigrements et révélations de toutes parts, le Sénégal risque de vivre une campagne électorale très mouvementée qui sera sans doute révélateur de l’énorme crise de leadership au sein des partis politiques et mouvements citoyens.

Dans tous les cas, ces prochains jours marqueront l’histoire politique du Sénégal. Jamais, un ancien président après sa chute, n’est revenu sur la scène politique pour se disputer un poste de député même si les ambitions semblent se trouver ailleurs. D’un autre côté, c’est pour la première fois qu’un candidat à la députation brigue le suffrage des sénégalais en étant sous les mains de la justice. A ces faits, s’ajoutent les mouvements de contestations et les menaces de vote sanction qui ont précédé les investitures.

Autant de données qui démontrent le caractère important de cette campagne électorale pour toutes les coalitions en lice pour les législatives du 30 Juillet prochain avec toutes les risques qu’elle comporte.

Amadou Demba Lo