XALIMANEWS : Les opposants au régime de Macky SALL ont été nombreux à répondre à l’appel des partisans de Khalifa SALL réunis ce samedi au boulevard du Centenaire. Venue prendre part à la rencontre, Elène TINE n’a pas raté le président SALL.

«Nous devons tous faire face à cette dictature debout. Ce qui se passe actuellement dans ce pays est révoltant, parce que cette 13ème législature pouvait commencer sur un ton plus rassurant pour les Sénégalais. Après tout ce que nous avons vécu sous la 12ème législature, l’Assemblée nationale commence encore à lever l’immunité parlementaire d’un de ses membres. Cela est inacceptable. C’est une honte nationale. (…) J’interpelle Moustapha NIASSE, il doit prendre de la hauteur car cette dictature ne passera pas dans ce pays. Comment peut-on emprisonner quelqu’un et ensuite demander la levée de son immunité parlementaire ? C’est quelque chose à dénoncer. Nous sommes dans un pays de non droit. Aujourd’hui, Macky SALL est devenu un dictateur», a déclaré l’ancien député.

Avec Walf