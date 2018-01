XALIMANEWS : L’entraîneur du Real Madrid est revenu sur la mauvaise passe de son club après l’élimination en Coupe du Roi.

L’élimination du Real Madrid par Leganès (2-1) en Coupe du Roi a, une nouvelle fois, mis en lumière les difficultés du géant espagnol cette saison. Zinedine Zidane n’a pas voulu se cacher ou trouver d’excuse face à la mauvaise passe des siens en conférence de presse.

« Nous allons assumer la situation et moi le premier, parce que je suis responsable, a expliqué l’entraîneur madrilène à l’issue de la défaite des siens ce mercredi. C’est moi qui fais l’équipe et je me suis trompé à beaucoup d’égards.

On ne peut pas changer les choses. C’est un résultat logique, l’adversaire a fait son match et pas nous. Je suis le responsable de tout ça et c’est un échec pour moi. Maintenant, il faut penser à demain, se lever et continuer à travailler, parce qu’un match arrive dès samedi. Nous allons continuer à travailler, il n’y a que ça comme remède ».

Fragilisé, le technicien français a forcément été interrogé sur son avenir sur le banc de la Maison Blanche. A la question : « jouerez-vous votre poste lors du huitième de finale de la Ligue des champions face au PSG ? », Zizou n’a pas hésité.

« C’est clair, c’est très clair, va-t-il lâché. Je suis l’entraîneur et je dois trouver les solutions. Je dois assumer la situation. Je vais continuer à me battre, à travailler, je vais essayer de trouver des choses pour que l’équipe soit plus performante. » Le Real Madrid recevra le Paris Saint-Germain le 14 février prochain pour disputer le match allé. Le retour aura lieu le 6 mars au Parc des Princes.