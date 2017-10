Les membres du Mouvement national des femmes de l’APR Canada, une structure de la DSE, ont exprimé leur plein engagement à mobiliser les leurs pour assurer la victoire au Président Macky SALL, dès le premier tour au scrutin présidentiel de 2019. C’était à l’occasion de leur rentrée politique tenue le samedi 14 octobre 2017 au Centre Africa à Montréal.

Plus qu’une rentrée politique, c’était à une démonstration de force qu’a conviée le Mouvement national des femmes de l’APR Canada. En témoigne d’ailleurs la forte mobilisation des militantes venues soutenir massivement l’événement, à tel point que la salle refusait visiblement du monde. C’est dans cette ambiance d’effervescence populaire que Madame Ndèye Arame WAR, la coordonnatrice du Mouvement a planté le décor en allant droit au but.

« Nous sommes déterminées à mettre tout en œuvre pour que le Président Macky SALL soit réélu au premier tour en 2019. Dans cette perspective, nous allons descendre sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser et faire comprendre les actions réalisées par le Chef de l’État qui ont permis à notre pays d’être un modèle en Afrique. Les réalisations du Président Macky SALL ont considérablement amélioré les conditions de vie des Sénégalais faisant nourrir chez eux un espoir immense, qui s’était effiloché au fil des temps à cause de la mauvaise gestion qui s’était érigée en mode de gouvernance dans le pays ».

Précisons que les membres de la DSE APR Canada ont soutenu et honoré de leur présence l’initiative.

La Cellule de communication de la DSE APR Canada