XALIMANEWS : Une dame, qui se présentait comme la fille du khalife des mourides, a été arrêtée vendredi à Touba en même temps que sept personnes présentées comme ses complices. Selon le journal Vox populi informe que la bande est en ce moment en garde-à-vue au commissariat de Janatoul Mahwa pour association de malfaiteurs, usurpation d’identité et escroquerie.

La principale prévenue se nommerait Mame Diarra Sèye. Elle se présentait à ses victimes présumées sous le nom de Mame Diarra Mbacké. Mis au parfum, une plainte a été déposé par un fils du khalife des mourides et c’est ainsi qu’elle a été arrêtée à Darou Khoudoss.

Le journal rapporte que parmi ses complices présumés, il y a deux chanteurs de khassaïdes très réputés ainsi qu’une dame qui se faisait passer pour sa mère et ex-épouse de Serigne Sidy Makhtar. Cette dernière serait responsable politique au parti Rewmi.

S’agissant des faits, Mame Diarra Sèye et ses complices, indique le journal, soutiraient de l’argent à des autorités étatiques et des hommes d’affaires. Parmi leurs victimes, un certain L. Mbaye. Ce dernier se serait marié avec Mame Diarra Sèye. Aujourd’hui, il réclame à cette dernière la somme de 11 millions de francs CFA et une voiture qu’il lui aurait cédés croyant avoir affaire à la fille du khalife des mourides.

Devant les limiers la mise en cause a reconnu les faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie avant de solliciter la clémence de la famille du khalife des mourides. Le journal ajoute que des dignitaires mourides sont en train de s’activer afin que l’affaire n’atterrisse pas au parquet avec de nouvelles révélations au bout du compte. Ces derniers seraient disposés à rembourser les 11 millions en question en échange du retrait des plaintes.