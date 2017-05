Né le 21 décembre 1977, Emmanuel Macron a été élu, dimanche 7 mai, président de la République française, à l’âge de 39 ans, avec 65,5 % des voix selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et Le Monde. Il s’agit d’un changement de génération à l’Elysée, où il prend la suite de Françoise Hollande, 62 ans. Mais cette « jeunesse » est-elle si exceptionnelle ?

Le plus jeune président français de tous les temps

Le fondateur d’En marche ! devient le plus jeune président de la République à son entrée en fonction. Il est toutefois talonné par Louis-Napoléon Bonaparte, élu en 1848 à l’âge de 40 ans, avant de se proclamer, un an plus tard, empereur sous le nom de Napoléon III.

Valéry Giscard d’Estaing, jusqu’à maintenant le plus jeune président de la Ve République, avait 48 ans lorsqu’il fut élu, en 1974, soit près de dix ans de plus qu’Emmanuel Macron.