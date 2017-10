Vainqueur de la Zambie (1-0), le Nigeria va disputer le Mondial pour la sixième fois en sept éditions. Depuis 1994, les Super Eagles n’ont manqué que celle organisée par l’Allemagne (en 2006).

Absent des deux dernières éditions de la CAN, le Nigeria est bien plus performant quand il s’agit de se qualifier pour le Mondial. Depuis 1994, il a participé à toutes les éditions sauf celle qui a eu lieu en Allemagne en 2006. Les équipiers du Nantais Awaziem (qui n’a pas joué) se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2018 en battant la Zambie ce samedi (1-0).



Rapidement privés d’Onazi sur blessure, les hommes de Gernot Rohr ont eu du mal contre les Chipolopolo. Les visiteurs ont eu un but refusé puis une grosse occasion à la 37e mais Ezenwa a sorti le ballon en corner. En deuxième période, les Nigérians ont été meilleurs. Mweene a claqué une tête puissante de Ndidi (64e). Déjà buteur à Lusaka il y a un an lors du match aller (2-1), Iwobi est sorti du banc à la 66e pour faire basculer la rencontre. L’attaquant d’Arsenal, 25e de notre Top 50 des meilleurs Espoirs, a immédiatement marqué du plat du pied droit, à la réception d’une action initiée par Victor Moses et relayée par Shehu (70e).