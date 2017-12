Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Comme le dit l’adage l’amour peut parfois rendre aveugle. Et ce n’est pas Ibrahima Diop qui nous dira le contraire. Attrait hier à la barre de la chambre criminelle de Dakar, le prévenu risque 10 ans de travaux forcés, pour les faits de meurtre. Il a tué son grand frère en prenant la défense de sa femme.

Devant le juge, le mis en cause a reconnu les faits. Mais, il a toutefois évoqué l’excuse de provocation pour justifier son acte.

Entendu à titre de témoin, l’épouse de la victime n’a pas pu aider la chambre criminelle à se faire une religion sur ce drame familiale. La femme de l’accusé quant à elle est revenue sur les bisbilles qu’elle a eues avec son beau-frère. Avouant que ce n’était plus le parfait entre elle et le défunt depuis des mois et que son époux était bien informé.