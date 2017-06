XALIMANEWS- Une enquête effectuée a permis d’établir quelques chiffres sur le cancer, une maladie, non moins mystèrieuse, qui devient un problème de santé publique à travers le monde et qui sévit, de plus en plus, au Sénégal. Au moment où de nombreux Etats, même en Afrique, font du programme du cancer, entre le traitement et la logistique, une nécessité de premier ordre, le Sénégal pour sa part, traverse une grave crise qui ébranle, presque, les acteurs si l’on se réfère à la souffrance des malades et leurs proches et le désespoir du personnel de santé. Par ailleurs, beaucoup d’acteurs se mobilisent pour en faire un combat social.

Au Sénégal, il y a 2 thérapeutes et pas (0) d’appareil de radiothérapie. Pour 20.800 cancéreux, chaque année il y a deux thérapeutes. Le cancer touche 7.000 adultes et 800 enfants chaque année au Sénégal. Dans le tas, on dénombre 5.100 cas de personnes qui meurent, emportées chaque année par le cancer, faute de traitement convenable. Il faut dire que beaucoup de malades sont abandonnés chez eux et finissent par mourir avec des douleurs sévères qui peuvent être évitées grâce au traitement de la chimiothérapie.

Un sénégalais moyen atteint du cancer est condamné à mourir car 2.250.000 francs CFA, c’est le coût minimum d’un traitement (inespéré) avec :

-1 million de francs CFA pour la chimiothérapie,

-300.000 francs CFA pour la chirurgie

-150.000 pour la radiothérapie

et 300.000 franc CFA pour le bilan. Tout en sachant que le salaire moyen d’un Sénégalais est de 552.315 francs CFA.

Ruinés physiquement et psychologiquement, les malades du cancer sont entrainés dans un compte à rebours qui ne leur laisse rien. Parfois, ils peuvent “ruiner” l’avenir de leurs progénitures en vendant tout (maisons,terrains etc) pour se soigner tout en sachant qu’ils finiront par mourir, d’après les témoignages.



“Devrions-nous toujours parler d’octobre rose alors qu’il n’y a pas un minimum ?”, Alerte l’activiste Alassane Ibra Niang.

qui dénonce, ainsi, la non prise en charge des malades du cancer par l’Etat du Sénégal. Pour lui, les sénégalais devraient réclamer cette radiothérapie dont l’absence devient “comme une violation des droits de l’homme” au Sénégal. Et au delà, il faut, selon les acteurs, désormais une prise en charge complète de l’Etat des malades du cancer au Sénégal.



“Ne pas se lever aujourd’hui pour exiger plus de justice devant une minorité serait considéré comme un crime qui marquera la conscience à jamais”, a ajouté M. Niang.