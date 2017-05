Les Lions du Sénégal ont tenu leur troisième séance d’entraînement à Saly hier lundi dans les installations de l’Institut Diambars. Deux Lions se sont ajoutés au groupe de 9 joueurs présents le week-end. Il s’agit du gardien de but Clément Diop et de Pape Seydou Ndiaye. Avec 11 éléments, Aliou Cissé a effectué différents ateliers. Le coach national a beaucoup insisté sur le physique, la rapidité dans la transmission du ballon. Tony Sylva a aussi mis à rude épreuve les deux portiers, Clément Diop et Pape Seydou Ndiaye. La séance s’est terminée par une opposition à 7 contre 4.

ÉCHOS DE SALY

Me Pape Sidy Lô en colère contre la FSF

Depuis samedi dernier, l’équipe nationale du Sénégal séjourne à Saly, à l’hôtel Rhino, et s’entraîne à l’Institut Diambars dans le département de Mbour, dans la région de Thiès. Selon Me Pape Sidy Lô, président de la Ligue de Thiès, aucun responsable de football de la région n’a été informé de l’arrivée des Lions dans la région par les responsables de la Fédération sénégalaise de football. Pour Me Pape Sidy Lô, cela est un manque de respect. «J’ai appris par voie de presse que l’équipe nationale A séjourne dans la région de Thiès. La Fédération sénégalaise de football n’a pas pensé nous informer. Ce qui est un manque de respect vis-à-vis des responsables du football thiessois, même pour l’échéancier des élections c’est la presse qui nous informe», souligne-t-il.

Le public de Mbour présent au galop

Contrairement aux deux premiers galops qui se sont déroulés le samedi et le dimanche et où il n’y avait que les jeunes joueurs de Diambars et d’Aspire, le public a répondu présent lors du troisième galop hier lundi. Un groupe de supporters venus essentiellement de Mbour s’est particulièrement mis en évidence. Il s’agit du kop «Les amis de Kara Mbodj». D’autres fans des Lions sont venus des villages de Saly Vélingara et de Saly Joseph. Ils ont tous fait le déplacement à l’Institut Diambars pour soutenir l’équipe nationale.?

Source: STADES