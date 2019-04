XALIMANEWS : Le Président de l’association SENCAD (SENEGALESE COMMUNITY FOR AID AND SELF DEVELOPEMENT) a accordé une interview à Xalimasn.com. Dans cette interview, Lamine Fall, basé aux États-Unis, est revenu sur les objectifs de leur association, mais également les mécanismes mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie des sénégalais de l’extérieur.

Je m’appelle El Hadj Mamadou Lamine Fall, je vis aux Etats Unis d’Amérique depuis 1986. En 1993, j’ai réussi aux tests d’entrée au Collège Technique APEX qui est une école agréée par le département de l’éducation de l’État de New York et accréditée par la Commission d’agrément des écoles professionnelles et des Collèges de Technologie. En 2001, j’ai repris mes études en mécanique, avec GENERAL MOTORS, et dans l’ensemble, j’ai obtenu plus d’une centaine de certifications, une médaille en or, et une bague en or. En 2004 j’ai été désigné lauréat du ‘’World Class Technicien” par le géant de l’automobile mondiale, GENERAL MOTORS. Je me suis établi à Atlanta GA en 1997, ou en plus de mon travaille, Je suis membre fondateur, et Président de l’association SENCAD (SENEGALESE COMMUNITY FOR AID AND SELF DEVELOPEMENT). Comme son nom l’indique, SENCAD est une association de Plus de 800 membres, qui œuvre pour le développement et le bien-être de la communauté sénégalaise en Géorgie et ses environs.

Comment analysez-vous la situation des sénégalais de l’étranger, notamment ceux vivant aux États-Unis ?

En général, la situation des Sénégalais vivant à l’étranger, est presque similaire dans tous les pays, (en Europe, en Asie ou aux Etats Unis. Une bonne majorité des émigres vit dans des situations difficiles dues à :

La crise économique, qui secoue beaucoup de pays. (Perte d’emplois)

Une crise de xénophobie à travers le monde (Tout ce qui ne va pas c’est la faute de l’étranger)

un manque de prise en compte des problèmes de la diaspora, par les autorités compétentes des pays d’origines

Un manque d’orientation et d’appui, pour les sénégalais qui veulent investir au pays, ou accompagner des investisseurs

Un manque de politique de réinsertion, pour ceux qui veulent rentrer au pays.

Si les sénégalais de la diaspora sont appuyés, orientés et encadrés par l’état, ils pourront jouer un rôle important, dans la réalisation de la 2ème phase du PSE.

Nous espérons que le nouveau gouvernement mettra en place une politique, qui prendra en compte toutes les préoccupations des sénégalais de la diaspora, et réservera une attention particulière aux sénégalais qui veulent investir au Sénégal. Nous espérons que la mise à disposition de terrains aux coopératives d’habitat de la diaspora, déclaré par Mr le Président de la République, n’était pas une simple promesse électorale, et que nous pourrons bientôt en bénéficier, car le rêve de chaque sénégalais de la diaspora, est d’avoir une maison. Dans l’ensemble, les sénégalais sont des gens très braves, courageux, pieux et honnêtes. Ils sont très respectes et apprécies dans leur lieu de travail. Ils font bien leur travail, et s’absentent rarement. Certains ont eu l’audace de créer leur propre entreprise et ont réussi à s’imposer sur le marché américain. A Atlanta, nous comptons de grandes entreprises, prospères et dynamiques, gérés par des sénégalais, qui soutiennent la communauté sénégalaise de manière exemplaire.



Pensez-vous à investir pour préparer votre futur et pourquoi pas votre retour ?

Le rêve de tout émigré est de pouvoir un jour, retourner vivre dans son pays d’origine, pour y investir et mettre ses connaissances et compétences au service de ses compatriotes.( C’est ainsi que les pays asiatiques ce sont développés.) En ce qui me concerne, j’ai initié depuis plus de 3 ans un projet de création d’un garage moderne et d’un Centre de Formation Professionnelle dans le pôle urbain de Diamniadio. C’est un projet intéressant, car il permettra aux futurs techniciens d’être en phase avec les nouvelles technologies de l’automobile, car la majeure partie des mécaniciens formés au Sénégal, ont du mal à réparer les voitures américaines, du fait d’un manque d’outillage et de connaissance. En plus de mettre à la disposition des propriétaires d’automobiles américains, des ouvriers qualifiés et un outillage approprié ; nous formerons chaque année de jeunes sénégalais compétents et prêts pour l’emploi. J’occupe un terrain de 2500 m2, à Diamniadio, mais ne bénéficie d’aucune aide ou un accompagnement de l’état. Nous souhaitons que l’état soit plus attentif sur les projets de la diaspora, et trouve le moyen de les encadrer, dans l’intérêt partagé du promoteur et du Sénégal. Je profite de l’occasion que vous me donnez, pour solliciter l’aide du Président Macky Sall, pour la réalisation de mon projet.



Êtes-vous regroupés au sein d’une mutuelle pour une meilleure prise en charge de vos préoccupations ?

C’est pour prendre en charge les préoccupations de nos compatriotes que nous avons créé la SENCAD. (SENEGALESE COMUNAUTY FOR AID AND SELF DEVELOPEMENT) SENCAD Accompagne les nouveaux migrants, et les aide à mieux intégrer leur communauté d’accueil. Elle assiste ses membres sur le plan judiciaire, en leur fournissant des avocats et des cautions nécessaires à leur libération en cas de pépin avec la justice américaine. Elle assiste aussi ses membres sur le plan médical scolaire, et social. En cas de décès, elle prend en charge les frais de rapatriement des corps. SENCAD travail en étroite collaboration avec les autorités consulaires. (Consulat Général du Sénégal à New York) pour la confection et la distribution de pièces administratives (passeport, pièces d’état civil, papiers administratifs.) Elle est le prolongement d’une partie de la mère patrie dans le pays d’accueil. Notre principal souhait, est d’avoir un consulat, ou un consul honoraire basé à Atlanta, qui prendrait en charge, certains problèmes administratifs, et ainsi, épargner à nos membres, les longs et couteux voyages sur New York.

Quelle lecture faites-vous de la pétition lancée par des sénégalais vivants à New York pour dénoncer l’Etat défectueux de l’avion Delta qui assure la liaison New-york Dakar ?

Nous souscrivons totalement à cette pétition, car la liaison aérienne New-York Dakar qui dure 9 H doit être assurée par un avion long-courrier. Cependant, je vous informe que de hauts cadres sénégalais travaillant à DELTA ont déjà posé ce problème et obtenu un début de solution. Ils ont obtenu à compter du 1er Avril 2019, le remplacement de l’avion BOEING 757-200 dont la capacité était de 168 sièges qui assuraient la liaison New-York Dakar, par un avion BOEING 767-300 de 196 sièges de capacité pour tester la rentabilité de la ligne. Je dois ajouter que la Communauté Sénégalaise vivant en Georgia et ses environs souhaiterait le rétablissement du vol direct Atlanta – Dakar. Ce souhait se justifie par la forte concentration des Communautés Sénégambienne, guinéenne et malienne dans l’état de Georgia et des états environnants.

Comment expliquez-vous le taux de divorce élevé au niveau des sénégalais résidant à l’étranger ?

Le taux important de divorce, n’est pas la particularité des seuls sénégalais de l’extérieur. On le retrouve chez les autres communautés, et ce taux est encore plus élevé au Sénégal.