Pourquoi avez-vous choisi de lancer votre album live au village d’enfants SOS ?

Il se trouve que j’ai de?die? une chanson au village d’enfants SOS. Ensuite, quand j’ai eu une re?union avec la Direction, celle-ci m’a fait part de leur de?sir de me de?signer comme Ambassadeur. Une proposition que j’ai naturellement accepte?e avec plaisir. Il se trouve que je suis un chanteur et je ne dispose que de ma voix. C’est pour cette raison que j’ai sorti un titre et un album pour leur manifester toute ma solidarite?. Si j’ai choisi de faire le lancement, ici, dans l’enceinte me?me du village. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, j’ai de?cide? de leur offrir l’inte?gralite? des recettes tire?es des ventes. C’est juste pour leur montrer que le produit leur appartient et que je n’ai plus un droit de regard sur le fruit des ventes. C’est juste pour cela que je suis venu proce?der a? une remise symbolique de mille albums en compagnie de mon staff et de mes amis. Je profite de l’occasion pour lancer un appel a? tous mes fans et a? tous ceux qui veulent se procurer cet album. Il suffit de faire un tour au village d’enfants SOS pour s’en procurer. Je tiens particulie?rement a? ce qu’ils viennent se procurer l’album au village car ils seront convaincus que leur argent servira a? soutenir les enfants. Et c’est vraiment primordial a? mes yeux. J’ai vraiment de?cide? de soutenir les enfants et c’est juste naturel. Je n’ai pas encore re?alise? beaucoup de choses mais je suis pre?t a? les soutenir a? tout moment. Je be?ne?ficie du soutien de ma me?re et de mon pe?re et cela me re?conforte dans cette ambition de travailler pour les enfants.

Pourquoi avoir sorti cet album live ?

Il se trouve que je vais biento?t sortir un album international. Mon staff a trouve? anormal que je m’adresse au monde avant de donner quelque chose a? mon public se?ne?galais. C’est pour cela que j’ai de?cide? de sortir cet album live en guise d’ape?ritif. C’est pour cela que je l’ai titre? « Ape?ro Live » car la suite va biento?t arriver.

Vous avez de?clare? que 2016 a e?te? l’anne?e la plus difficile de votre existence. Pourquoi ?

C’est parce qu’il y a eu beaucoup de moments difficiles et je pre?fe?re ne pas remuer le couteau dans la plaie.

Wally Seck est moins pre?sent dans les rubriques potins et scandales des sites people. Peut-on dire qu’il a mu?ri et qu’il s’est assagi ?

Ah, non pas du tout! Je pense pluto?t que les gens qui sortaient habituellement les potins sont simplement fatigue?s. Il se trouve me?me qu’ils sont en train d’observer une pause. Ils vont reculer pour mieux sauter. Je suis conscient que je ne pourrais jamais e?chapper a? ce genre d’attaques, sinon ce sera le jour de ma disparition et je prie pour que cela soit le plus tardivement possible. Je suis convaincu d’une chose, c’est qu’ils ne vont jamais cesser de m’attaquer et de me calomnier. Il faut les laisser parler car cela constitue une re?elle source de motivation pour moi. Cela me renforce et me dope me?me d’une certaine fac?on, car je suis conscient qu’ils n’attendent qu’un faux pas de ma part et je ne vais pas leur offrir ce plaisir. Je suis convaincu qu’ils sont fatigue?s et qu’ils observent juste une pause.

Votre pe?re Thione Seck affirme que vous le fuyez comme la peste, pourquoi ?

Effectivement c’est vrai « Nioune niar danio roussante? » (nous deux on se respecte trop, ndlr). Je lui voue un profond respect et il en a toujours e?te? ainsi. C’est aussi re?ciproque car lui-me?me me respecte e?norme?ment. Je voue un e?norme respect a? Thione et je suis intimide? par lui. C’est aussi simple que cela c’est juste du tre?s, tre?s grand respect.

Dernie?rement, vous avez repris des morceaux de Youssou Ndour. Pourquoi ce choix ? Est-ce un hommage ?

Non pas du tout! Il ne s’agit pas d’hommage. C’est juste parce que ce sont des morceaux qui me plaisent e?norme?ment et je ne m’en cache pas. En ce qui me concerne, je suis musicien me?lomane et fan. Je suis un passionne? de musique et j’e?coute toutes sortes de rythmes. Je suis un mordu de belles compositions. Ensuite, le Bon Dieu m’a dote? d’un certain don en la matie?re et je ne peux m’empe?cher de savourer toutes les belles musiques. Je ne me fixe pas de limites. Je pousse cette passion jusqu’a? e?couter re?gulie?rement Julio Igle?sias. Ce qui veut dire que j’e?coute tout le monde.

Quelles relations avez-vous avec Youssou Ndour et e?tiez-vous pre?t a? aller au dernier Bercy n’eut e?te? la re?ception de vos deux prix, qui a eu lieu a? la me?me date ?

Ah non! Il faut savoir que Bercy a e?te? programme? bien avant les Awards dont vous parlez.

Je veux dire que les deux manifestations ont eu lieu le me?me jour…

Oui, je sais mais Bercy a e?te? programme? bien avant les Awards. C’est bien apre?s que j’ai de?cide? de me rendre aux USA pour la ce?re?monie de remise des Awards. Cela ne me de?range nullement d’aller a? Bercy avec Youssou Ndour. Pour la premie?re fois que je suis alle? a? Bercy, c’est lui-me?me, Youssou Ndour, qui m’y avait invite?. J’ai joue? ma partition en effectuant un play-back. Par la suite, ils m’ont contacte? une seconde fois pour aller a? Bercy. Mais il se trouve que j’e?tais aux USA au me?me moment et je ne pouvais pas logiquement re?pondre a? cette invitation. Ensuite, il y a eu un e?missaire qui m’a recontacte? pour Bercy, mais honne?tement nous ne sommes pas tombe?s d’accord sur le montant de mon cachet et les choses en sont reste?es-la?. Mais bi nak moy lolou… (Mais pour cette fois-ci il n’y a rien eu, ndlr)

Pourquoi avoir chante? et de?die? une chanson a? Pape Diouf ?

Non ! J’ai seulement repris un de ses tre?s jolis morceaux. Vous savez, en musique, il arrive souvent que vous trouvez des passages et des partitions qui se ressemblent. Il est arrive? exactement la me?me chose au cours d’une soire?e. De?s qu’on est arrive? a? ce passage, j’ai imme?diatement pense? a? Pape Diouf et a? sa chanson. Et naturellement, je l’ai chante?e et a? sa sortie, le public a vraiment appre?cie? et depuis je continue de la jouer le plus naturellement du monde.

Etes-vous pre?t a? aller a? Bercy re?pondre a? l’invitation de Pape Diouf qui va s’y produire au mois d’octobre 2018 ?

Je l’ai de?ja? dit ! J’ai publiquement affirme? que ce Bercy est une fe?te nationale. Que ce soit Pape Diouf et n’importe quel autre artiste se?ne?galais qui s’y produit, c’est toujours le Se?ne?gal qui investit la place. Je dirai me?me que c’est l’Afrique qui vient montrer sa culture a? Paris. Donc, quiconque peut y aller pour apporter un soutien le fera avec plaisir. Encore une fois, moi cela ne me de?range nullement d’y aller. Je n’ai aucun proble?me a? ce niveau.

A ce propos e?tes-vous pre?t a? jouer a? nouveau a? Bercy et quel bilan tirez-vous de votre premie?re expe?rience ?

Bien su?r, je suis pre?t a? y retourner. En allant a? Bercy pour la premie?re fois, certains avaient affirme? que Wally a brule? les e?tapes, il ne peut pas le faire, etc. Ils ont oublie? que c’est Dieu qui de?cide de la destine?e des gens. Je suis toujours d’attaque pour y aller. A ce propos, dites a? Bougane que je suis pre?t a? revivre l’aventure avec lui. Sinon, je voulais dire a? tout le monde que je suis un simple mortel et c’est Dieu qui m’a octroye? tout cela. Tout ce qui m’arrive de?coule de Sa Seule Volonte?. Il y a dix ans de cela, je ne pouvais me?me pas acheter une paire de chaussures et voila? ou? j’en suis actuellement. Il faut juste relativiser et savoir raison garder.

Vous avez re?cemment remporte? des Awards aux USA, quel est le sentiment qui vous anime apre?s ce sacre ?

Je dois reconnaitre que cela m’a fait e?norme?ment plaisir. J’en suis tre?s fier car ce sont les fans qui ont permis tout cela gra?ce a? leurs votes. Je suis aussi tre?s fier de la conse?cration de?livre?e par « Youtube » et surtout Raaya du meilleur chanteur de l’anne?e 2017 que les jeunes Se?ne?galais m’ont remis samedi dernier au Grand The?a?tre. Pour faire simple, je suis tre?s fier de toutes ces distinctions.

A propos de Youtube, vous devez e?tre bien paye? a? partir de ces sacres et des vues ?

(Il coupe) Mais c’est tre?s normal car je suis un auteur compositeur et interpre?te et cela veut tout dire. Pour l’instant, je m’en tiens rigoureusement- la?.

Cela veut dire que vous gagnez beaucoup d’argent sur Youtube ?

Combien gagnez-vous par mois ? Vous n’allez jamais re?pondre a? cette question car Xaliss bougoul Thiow et je m’en arre?te la? !

Pourquoi n’avez-vous pas fe?te? comme il se doit les deux Awards rec?us aux USA ?

En ve?rite?, je vise beaucoup plus haut. Je suis convaincu qu’avec l’aide de Dieu je vais encore remporter d’autres distinctions.

Vous semblez minimiser ce sacre. Ne devriez–vous pas organiser un grand accueil a? votre retour pour ce?le?brer ces de?signations ?

Comme je vous l’ai dit tout a? l’heure, j’attends vraiment des distinctions plus prestigieuses. C’est seulement apre?s avoir rec?u ces trophe?es que je sentirais le besoin d’organiser un accueil triomphal. Cela ne signifie nullement que je minimise ces prix, car ils vont me permettre de travailler un peu plus. Je veux juste dire que le prix qui me?rite d’e?tre ce?le?bre? avec faste n’est pas encore arrive? au Se?ne?gal et je serais le premier a? l’amener, ici, Inch’Allah.

Est-ce a? dire que vous disposez maintenant d’un label qui puisse vous permettre d’atteindre ce niveau ?

Pour ce qui touche au label, je pre?fe?re ne pas en parler pour l’instant car je n’ai pas encore rec?u l’onction des de?cideurs et de mon staff pour en parler. Mais il faut noter que le moment venu, tout le monde sera e?difie? si Wally Seck a un label ou pas. Je veux juste dire qu’a? la sortie de mon album international pre?vu l’anne?e prochaine, tout le monde sera e?difie? et je m’en arre?te la?.

Quid de vos relations avec le groupe D-Me?dias, qui n’en seraient plus au beau fixe ?

Il faut retenir une bonne fois pour toute que D-me?dia reste et demeure ma famille. J’ai chemine? avec eux depuis mes de?buts au terrain Acapes, au Grand The?a?tre, au Ze?nith et a? Bercy et c’est inde?niable. Ils m’ont beaucoup apporte? et moi aussi je leur ai apporte? tant soit peu quelque chose. Il ne faut pas oublier que j’ai e?te? le premier artiste a? passer sur D-Me?dias en direct pour un grand e?ve?nement et ce n’est pas ne?gligeable.

Il faut reconnai?tre que vous ne travaillez plus beaucoup avec D-Me?dia…

Non, il n’y a rien entre nous. Il faut juste que les travailleurs du groupe arre?tent d’envenimer des choses et disent du bien. Il faut qu’ils sachent qu’entre Bougane Gue?ye Danny et Wally, il ne peut avoir de se?paration. Nous sommes inse?parables et le linge sale se lave en famille. Il faut juste e?viter de jeter de l’huile sur le feu. Personne n’a jamais entendu Bougane dire du mal de moi ou moi dire du mal de Bougane. Mieux, les enfants de Bougane sont mes neveux car sa femme est ma sœur de me?me pe?re et de me?me me?re. Si cela ne de?pendait que de moi, le groupe de Bougane serait le mieux suivi car c’est avec lui que je suis lie? par des liens de parente?. Il faut juste que les gens soient plus responsables. Il ne peut y avoir que de belles choses entre le groupe et Wally. Car encore une fois, c’est la me?me famille. Nous sommes insépe?rables et il en sera toujours ainsi. Wally est un produit et un membre de Sen Tv et il en sera toujours ainsi.

2019 est une anne?e e?lectorale, e?tes-vous pre?t a? soutenir le Pre?sident Macky Sall ?

Il faut retenir que je suis apolitique. A-po-li-ti-que.

Vous n’avez pas re?pondu, e?tes-vous pre?t a? soutenir le Pre?sident Macky Sall ?

Pourtant j’ai bel et bien dit que je suis « APOLITIQUE » pour l’instant et cela veut tout dire.

Vous avez lance? Faramare?nes Music Production en mobilisant d’importants moyens. Qu’attendez-vous de ce label ?

En ma qualite? de croyant, je ne peux pre?sager l’avenir. Il arrive qu’une personne lance un projet sans savoir exactement ou? cela va le mener. En ce qui concerne mes attentes par rapport a? ce label, c’est tre?s simple. J’ai investi beaucoup de millions dans ce projet et cela veut tout dire. Je voudrais que l’on arrive a? effectuer un travail remarquable sans aucune distinction au niveau de tous les artistes. Je suis dispose? a? soutenir et a? accompagner de jeunes talents jusqu’a? ce qu’on puisse dire que par la gra?ce de Dieu c’est par le canal de Faramare?nes Production que ce grand artiste a pu e?clore.

Wally est beaucoup appre?cie? par la gente fe?minine est-il un Don Juan ou un coureur de jupons ?

(Il coupe et rigole un bon coup) Vraiment « dangeena grave ». Mais je ne vais pas prendre de joker et je dirais que c’est tre?s normal. De?s l’instant ou? l’on parle actuellement de « Gentel Mara »( un marabout dandy ndlr) on peut facilement parler de « Gentel Chanteur » (et il rigole de plus belle ndlr)

Quels sont vos grands projets pour 2018 ?

J’en ai vraiment beaucoup et je prie Dieu pour qu’il me donne la force et les moyens de les re?aliser. Cependant, il faut retenir que c’est tre?s simple. Les projets se re?sument justement au fait que je veux vraiment beaucoup travailler afin que tout le monde puisse appre?cier mes efforts. Je touche du bois et rends gra?ce a? Dieu car je poursuis mon chemin en avanc?ant toujours un peu plus chaque anne?e. Je prie donc pour que l’avancement de 2018 soit grandiose, si vraiment c’est ce qu’il y a de mieux pour moi.

A l’ore?e du nouvel an, quel message lancez-vous aux Se?ne?galais ?

Jamm, la paix ! Je prie avant tout pour que la paix re?gne au Se?ne?gal car sans elle on ne peut rien re?aliser. Je les appelle a? faire preuve d’esprit de de?passement. Il faut qu’ils disposent des vertus et des qualite?s du Makarimal Akhla. Je prie since?rement pour que l’on se pardonne et qu’on fasse preuve de tole?rance. Il faut aussi que l’on communique un peu plus entre nous car c’est le manque de communication qui avait entraine? la Guerre Mondiale. Pour le reste, je souhaite seulement que le Bon Dieu nous assiste et nous donne la paix !

