Si vous avez toujours rêvé d’habiter dans les montagnes suisses, cet article est fait pour vous.

Albinen est une commune suisse du canton du Valais. Et ce petit village perdu au milieu des montagnes se dépeuple dangereusement. Ainsi, il ne comptait plus que 241 âmes en 2016.

Plus de 20.000 euros par adulte

Pour faire face à cet exode, le maire de la commune, un certain Beat Jost, s’est aligné sur une initiative citoyenne pour faire revenir la population. Le temps presse, car comme le rapporte l’édition suisse de 20 minutes, l’école a dû fermer, faute d’écoliers. Dès lors, les autorités locales sont désormais prêtes à offrir 25.000 francs suisses (environ 21.400 euros) à quiconque viendrait poser ses bagages dans leur village. Plus de 20.000 euros par adulte et 8.600 euros par enfant, voilà qui donne de quoi réfléchir.

S’il n’y a logiquement que peu d’emplois à offrir au sein du village, le quotidien suisse précise que l’endroit n’est qu’à une demi-heure du site industriel de Viège et de la ville de Sion, chef-lieu et ville la plus peuplée du canton du Valais. De plus, Beat Jost assure qu’il dispose de moult terrains à bâtir. Bref, y faire sa vie est donc possible.

Quelques conditions

Vous devrez cependant remplir quelques conditions pour bénéficier de cette offre alléchante. Tout adulte qui souhaite emménager à Albinen doit être âgé d’au moins 45 ans. Et il s’engage à y rester au moins dix ans. Et puis, qui sait, pour la vie?