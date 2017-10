Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Face à la polémique sur l’épidémie de la grippe dengue, le ministre de la Santé et de l’Action sociale calme le jeu. Contrairement à ce qui est avancé, Abdoulaye Diouf Sarr indique que, sur l’ensemble du territoire, les services sanitaires ont dénombré 232 patients suspects à la date du 29 octobre 2017, dont 36 cas positifs.

“Ces cas sont répartis entre les communes de Louga (34) et Dahra (2). Aucune complication n’a été notée chez ces malades. Tous les patients diagnostiqués positifs se portent bien et ont repris leurs activités courantes”, précise un communiqué du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Pour les Services de Abdoulaye Diouf Sarr, les “équipes d’intervention du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire, le Service National de l’Hygiène, le Service National de l’Education et de l’Information pour la Santé, la région médicale de Louga, en collaboration avec l’Institut Pasteur de Dakar, sont à pied d’œuvre pour apporter la riposte qui sied sur le terrain”.

Fort de toutes ces constatations, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale “renouvelle aux populations son appel à la sérénité, tout en les invitant au respect strict des mesures d’hygiène et de prévention contre cette maladie”.