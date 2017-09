Eradication de la Fistule Obstétricale : Les premières dames de la CEDEAO au premier plan

XALIMANEWS : Les Premières dames de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’impliquent dans le combat contre l’éradication de la fistule obstétricale dans cette partie du continent. A cet effet, elles prendront part au ‘’Forum des Premières dames de la CEDEAO’’, prévu du 02 au 05 octobre prochain au Niger. Selon un communiqué, l’objectif global de ce forum est de renforcer l’engagement politique de ces épouses autour des solutions opérationnelles à mettre en œuvre dans les 15 pays membres, sur l’ensemble des trois thèmes proposées pour cette rencontre régionale d’une part. D’autre part, il vise à faire de ces épouses des Chefs d’Etat, des Ambassadrices visibles et dédiées pour chacune des thématiques majeures en matière de Genre dans l’Espace ouest africain.

D’après un communiqué de l’organisation, ce forum régional sera précédé d’une réunion des experts, les 02 et 03 octobre 2017, suivie de la réunion ministérielle le 04 octobre, avant la rencontre des Premières dames prévue pour le 05 octobre 2017. Outre la réponse pour l’éradication de la fistule obstétricale, la rencontre de ces dernières portera sur le ‘’Cadre stratégique de la CEDEAO pour renforcer les Systèmes de protection de l’Enfant (SPE) pour répondre et prévenir les violences, abus et exploitations‘’, mais aussi sur la ‘’lutte contre les Mutilations génitales féminines (MGF) et l’impact des Violences basées sur le genre (VBG), sur les Femmes et les Jeunes en Afrique de l’Ouest’’.

Par rapport à l’organisation, le document renseigne que le forum est initié et co-organisé par le département des Affaires sociales et genre de la Commission de la CEDEAO et le cabinet de la Première dame du Niger, avec l’appui de plusieurs partenaires intervenant dans le domaine de la protection des enfants et de la femme. D’après la même source, il réunira aussi les ministres en charge de la Santé et du Genre de la CEDEAO, les représentants d’Institutions, les partenaires techniques et les experts.

Source Enquête

Eradication de la Fistule Obstétricale : Les premières dames de la CEDEAO au premier plan

