Les réactions de la classe politique sénégalaise divergent concernant la vente de migrants subsahariens en Libye.

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, accuse les gouvernants africains d’être les premiers responsables de la vente de migrants africains en Libye. «Que l’on ne s’y trompe pas. La responsabilité première est celle des dirigeants auxquels nous avons confié la gestion de nos Etats et qui sont incapables de trouver les solutions à la réduction de la misère qui pourrait redonner espoir à une jeunesse désemparée», déclare le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act). En conséquence, Abdoul Mbaye les invite à réagir au moins face à cet acte odieux. «Qu’ils soient donc au moins capables de protester et d’agir a minima contre de telles pratiques, également d’organiser dans leurs pays respectifs l’information minimale et systématique visant à prouver aux candidats à l’émigration que la route vers l’Europe ne mène pas à un eldorado mais plus souvent en enfer», dit-il.

Abdoul Mbaye indique que la vidéo de la chaîne de télévision américaine CNN prouvant l’existence de marchés d’esclaves en Libye est écœurante et révoltante. «Ecœurante car dans ce 21ème siècle il existe encore une espèce humaine capable de vendre son prochain. Révoltante car elle prouve l’horreur que peut produire la mal gouvernance sévissant en Afrique. Sa jeunesse ayant perdu tout espoir se rue vers les côtes de la Méditerranée à la recherche d’une vie précaire en Europe», dit-il. Avant de poursuivre : «Ce n’est pourtant là que le sort réservé à quelques élus qui auront échappé à la noyade, aux attentes sans lendemain dans des forêts ou dans des camps, ou à l’esclavage comme CNN nous le fait découvrir aujourd’hui.»

