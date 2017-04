Tweet on Twitter

Les opérations d’inscription sur listes électorales ont été bouclées au Royaume d’Espagne le Samedi 15 Avril 2017 á Salamanca.

Durant presque cinq mois, cinq commissions itinérantes composées des services consulaires, de la Décerna et des représentants de partis et coalitions de partis se sont rendues dans 55 localités et ont pu inscrire 30332 sénégalais soit une hausse de 40% en comparaison á l’ancien fichier qui était de 21.600 inscrits.

Au regard des statiques, Roquetas del Mar (Almeria) remporte la palme avec 3340 inscrits suivent successivement Madrid capitale avec 3100, Lérida (Catalogne) 1577, Palma de Mallorca 1470, Murcia 13350 ; Bilbao 1300, Barcelone ville 1200 inscrits entre autres. L’île de Menora ferme la marche avec 40 inscrits.

Aucun incident ou disfonctionnement n’a été signalé durant toutes les étapes.

Avec ses 30332 inscrits, les sénégalais d’Espagne pourraient avoir un député.

Au pays de Marianne, Paris a obtenu 44275 inscrits, Bordeaux 2614, Lyon 3410, Marseille 4774. Au total la France a enregistré 55073 inscrits, Des chiffres qui pourraient conférer deux ou même trois députés au département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord.

Le consulat de Milan a inscrit 28.842, le Sud avec les services consulaires de l’Ambassade á Rome a enregistré 13537 inscrits soit un total de 42379 inscrits pour les sénégalais d’Italie.

L’Italie pourrait aussi avoir deux ou trois députés.

Les pays comme l’Allemagne, le Benelux entre autres pourraient bénéficier d’un député avec le plus fort reste.

Il faut cependant souligner que toutes ces données demeurent provisoires il appartiendra á la commission compétente de valider toutes ces opérations.

Après les inscriptions, place maintenant aux déclarations de candidature qui se font de plus belle, une situation qui laisse entrevoir que les 15 députés de la Diaspora seront très âprement disputés,

Wait and see !

Momar Dieng Diop Espagne.