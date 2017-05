Tweet on Twitter

Au moment où l’opinion nationale s’interroge sur les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko a choisi de présenter son livre en France, l’Etat prend la décision d’interdire de vente au Sénégal cette nouvelle publication tant annoncée.

Sans plus, le livre de l’ex inspecteur principal des impots et domaines ne sera pas accueilli dans les librairies et autres espaces d’échanges au grand dam d’une bonne partie des sénégalais qui l’ont attendu.

Pour les internautes, c’est une raison de plus d’aller chercher ce livre. A coup sûr, rapportent les commentaires, d’aucuns liront un livre qu’ils n’auraient jamais lu.

