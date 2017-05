Tweet on Twitter

Une perte, estimée à 48,280 millions francs CFA au 31 de?cembre 201, selon la filiale de la multinationale établie à Dakar. Un chiffre comparé à celui re?alise? avec un be?ne?fice de 3,953 milliards francs CFA en baisse de 947 millions par rapport a? l’année 2014.

Une perte justifiéee par des effets de stocks ne?gatifs conse?cutifs a? la baisse des prix des carburants entre les mois de janvier et février 2016 et qui concernent une pactole de 1,7 milliard F Cfa. Selon les responsables de Total Sénégal, ces chiffres concernent également deux redressements fiscaux suite a? un contro?le sur pie?ce et a? une ve?rification ge?ne?rale de la comptabilite? sur la pe?riode 2012-2016 pour un montant global de 1,8 milliard F Cfa.

Pour un chiffre d’affaires de 357,211 milliards CFA en 2015, Total Sénégal est passé à 293 milliards en 2016, ce qui dénote une baisse d’un peu moins de 18%.

Source : APA