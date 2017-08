XALIMANEWS- Dans un communiqué parvenu à la rédaction de XALIMA, le Regroupement général des Sénégalais du Canada informe que les représentants diplomatiques du Sénégal au Canada ont pris la décision de ne pas déplacer la mission de confection des passeports venue de Dakar dans la ville de Montréal et dans les autres ville. Par conséquent, les citoyens doivent faire le déplacement à Ottawa pour la confection du document de voyage alors que plus de 80% des sénégalais vivent dans la grande région de Montréal.

Pour les raisons de cette décision, le communiqué fait savoir que le Ministre Conseiller de l’Ambassade du Sénégal au Canada, Monsieur Babacar Ndiaye a au telephone indiqué : « faute de moyens, la mission de confection des passeports venue de Dakar, est dans l’impossibilité de faire le déplacement à Montréal et dans les autres villes du Canada »

Ce que les sénégalais déplore en rappelant que le Président Macky Sall avait pris un engagement pour qu’une mission d’établissement de passeports vienne au Canada à tous les 6 mois.

Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada demande à l’État du Sénégal d’ouvrir un Consulat à Montréal et d’y installer une mission permanente de confection des passeports.