XALIMANEWS- Etuma Sébé, épouse Kémi Séba, arrêté ce vendredi pour avoir brûlé expressément un billet de 5.000francs Cfa n’en est moins séreine face à la situation. Fière du combat de son époux qu’elle dit soutenir jusqu’au bout, la compagne du célèbre activiste voit le moment opportun pour sortir de l’ombre et réagir.

Dans un entretien avec nos confrères de Dakaractu, Etuma Séba répond au détracteurs de son mari. Pour elle, Kémi Séba est en train de mener un combat légitime. “C’est un combat à risques où il faut payer le prix fort, où il faut prendre ses responsabilités”, confie t-elle non sans dire qu’ils restent toujours aussi fiers et engagés aux côtés du “détracteur du Franc CFA” qui, selon elle, est plus que jamais sérein.

Etuma Séba charge les intellectuels qui doutent encore du combat de son mari qui ne pouvait pas “symboliquement détruire qu’un seul document de voyage”. En tant que “esclavagiste”, il a toujours des actes symboliques à assumer. Par ailleurs, Etuma Séba sa’ttendait à ce que la BCEAO réagisse autrement. “Elle devait au moins appeler à une discussion autour de la table pour discuter sur cette sortie”, dit-elle tout en se convainquant du fait qu’aujourd’hui, “beaucoup de jeunes comprennent”. De quoi continuer à se battre pour la “sortie du franc CFA”.