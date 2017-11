Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Si l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais ont décroché leur ticket pour les 16e de finale de la Ligue Europa, l’OM devra de son côté encore patienter. L’AC Milan est qualifié et certain d’être 1er de son groupe, tout comme la Lazio Rome. Arsenal est de son côté tranquille. Tour d’horizon.

Groupe A : Villarreal (ESP)

Villarreal (11pts) s’envole pour les 16e de finale de la Ligue Europa… mais n’est pas encore certain d’être 1er. Le Slavia Prague (8pts) est en effet juste derrière, tout comme Astana (7pts) qui rêve d’une qualification.

Groupe B : Dinamo Kiev (UKR), Partizan Belgrade (SER)

Tout est presque figé dans ce groupe. Les éliminés sont connus : Skënderbeu (5pts) et les Young Boys (3pts)… et les qualifiés aussi : le Dynamo Kiev (10pts) et le Partizan Belgrade (8pts). Reste à savoir qui terminera premier de cette poule.

Groupe C : Braga (POR)

Si le Sporting Braga (10pts) est qualifié pour les 16e de finale, l’Istanbul Basaksehir (5pts) s’est offert une chance d’y croire grâce à sa victoire face au Ludogorets (8pts) ce jeudi soir.

Groupe D : AC Milan (ITA)

L’AC Milan (11pts) a validé ce jeudi soir sa première place et son ticket pour les 16e de finale de la Ligue Europa. La 2e place se jouera entre l’AEK Athènes (7pts) et l’Austria Vienne (4pts).

Groupe E : Lyon (FRA), Atalanta Bergame (ITA)

C’est la grande question de ce groupe. Qui passera premier entre l’Atalanta Bergame (11pts) et l’Olympique Lyonnais (11pts) ? Réponse dans 15 jours dans un match au sommet !

Groupe G : Steaua Bucarest (ROU), Viktoria Plzen (RTC)

Le Steaua Bucarest (10pts) et le Viktoria Plzen (9pts) sont d’ores et déjà qualifiés, reste à voir qui terminera 1er. Lugano (6pts) et l’Hapoel Beer Sheva (4pts) sont éliminés.

Groupe H : Arsenal (ANG)

Trois équipes peuvent encore se qualifier dans ce groupe. Si Arsenal est tranquille (10pts), l’Etoile Rouge (6pts), Cologne (6pts) et le Bate Borisov (5pts) sont toujours en course pour les 16e de finale.

Groupe I : Red Bull Salzburg (AUT)

Grâce à son match nul in extremis en Turquie, l’OM (7pts) garde son destin en main pour la qualification en 16e de finale. Konyaspor (5pts) et Guimarães (4pts) restent en embuscade. Salzbourg (11pts) est certain de finir 1er.

Groupe J : Östersunds (SUE)

L’Ostersunds (10pts) est certain d’être qualifié mais pas d’être 1er. En effet, l’Athletic Bilbao (8pts) peut toujours passer devant, alors que le Zorya Lougansk (6pts) est à l’affût. Le Herta Berlin (4pts) est éliminé.

Groupe K : Lazio Rome (ITA), Nice (FRA)

Les positions de ce groupe sont figées. La Lazio Rome (13pts) est assurée de terminer en tête, Nice (9pts) est également qualifié grâce à sa victoire du soir face à Zulte Waregem (4pts), qui est éliminé comme le Vitesse Arnhem (2pts).

Groupe L : Zénith Saint-Pétersbourg (RUS), Real Sociedad (ESP)

Le Zénith (13pts) et la Real Sociedad (12pts) sont au coude-à-coude pour la première place, qui se jouera donc lors de l’ultime journée. Rosenberg (4pts) et le Vardar Skopje (0pt) sont éliminés.