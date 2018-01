Même s’il est dans le camp de Khalifa Sall, le Pr Abdoulaye Elimane Kane ne fait pas partie de la liste des exclus du Ps qui est passée hier de 65 à 72 membres.

C’est la curiosité de la liste des exclus du Parti socialiste : Pourquoi Abdoulaye Elimane Kane qui s’est affiché aux côtés de Khalifa Sall n’en fait pas partie ? Ousmane Tanor Dieng et ses camarades ont décidé d’épargner l’écrivain, membre du Conseil des sages du Ps. Figure emblématique du parti, le philosophe et Professeur de lettres fait partie des rares anciens à prendre fait et cause pour Khalifa Sall. D’ailleurs, depuis quelque temps, on ne le voit plus assister aux activités à la Maison du parti tout comme les dissidents. D’après Abdoulaye Wilane, les griefs retenus contre Khalifa Sall et consorts ne «concernent nullement» Abdoulaye Elimane Kane. A la fin du Secrétariat exécutif national hier, le porte-parole du Ps a expliqué cette décision : «Ce serait faire injure à nous-mêmes, à l’intelligence de ce pays, que d’exclure le Pr Abdou­laye Elimane Kane ou de le mettre dans le même sac que ces gens. Le jour où on nous attaquait ici (le 5 mars 2016), il a failli y laisser sa vie. Il est loin des pratiques de nos anciens camarades. Pour ce que j’en sais, pour avoir été quelqu’un qui a travaillé avec lui comme porte-parole adjoint et depuis lors, avec lui en tant qu’intellectuel, militant et penseur, ce serait une grosse erreur de le loger à la même enseigne que ces gens.» Accusé de s’être attaqué à l’ancien ministre de la Culture sous Abdou Diouf, Abdoulaye Wilane renouvelle son «respect» à l’égard du Pr Kane et précise que ses propos ont été «mal rapportés».

Wilane : «Aïssata manque de modestie et d’humilité»



En outre, le Ps a ajouté 7 noms aux 65 responsables et militants exclus lors du Bureau politique de samedi dernier. La liste passe ainsi à 72 membres avec l’exclusion de Socialistes de France. Il s’agit de Doro Sy, Birahim Camara, Ndèye Satala Diop, Moussa Diémé, Mody Guèye Ba, Chérif Aïdara et Malick Youm. «La dernière fois, dans la liste, on n’y avait pas ajouté les camarades qui nous ont été recommandés de Paris. On avait simplement évoqué les faits qui leur étaient reprochés, mais je n’avais pas leurs noms», a justifié Abdoulaye Wilane. En réplique à la réaction des exclus, le député-maire de Kaffrine a regretté le «manque de modestie et d’humilité» de Me Aïssata Tall Sall qui considère la décision du Bp comme «nulle et non avenue». «Je crois qu’elle a raté une bonne occasion de se taire. Après avoir boycotté le congrès de 2014, elle n’a jamais pris part aux activités du parti. De plus, elle prend le contrepied du parti chaque fois en le concurrençant. Aujourd’hui, venir nous dire qu’elle attend sa notification, je crois qu’elle est sonnée et surprise par notre décision», réplique M. Wilane pour qui le Ps «a tourné la page de ces gens».