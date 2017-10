Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la coordination des socialistes de France dénonce avec fermeté «la tentative de liquidation» par Ousmane Tanor Dieng de leurs camarades de parti Khalifa Ababacar Sall, Aissata Tall Sall et autres.

«Nous, Socialistes de France condamnons avec la dernière énergie la tentative de liquidation par Ousmane Tanor Dieng Secrétaire général du PS, des Camarades Khalifa Ababacar Sall, Aissata Tall Sall et de plusieurs autres leaders du parti opposés à sa ligne alimentaire, suiviste et servile au service de Macky Sall et de son parti l’APR.

La gestion clanique et calamiteuse du parti par Ousmane Tanor Dieng, son non-respect des textes et des instances qui nous régissent, son souci permanent de gérer son unique carrière et de préserver ses privilèges ont plongé le Parti Socialiste dans une crise sans précédent.

Depuis des décennies Ousmane Tanor Dieng a froidement liquidé des générations de leaders du Parti Socialiste, dont Moustapha Niass, Djibo Leiti Ka, Mamadou Diop et tant d’autres camarades de premier plan.

Aujourd’hui, après avoir comploté et livré des camarades, dont le Député Maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall Secrétaire chargé de la vie politique du PS injustement accusé et détenu depuis des mois dans les geôles du régime de l’apprenti despote Macky Sall, il est évident qu’ils sont en intelligence pour tuer tout espoir d’alternance socialiste.

À cet effet, Ousmane Tanor Dieng a inventé et mis en place une instance inexistante dans les textes du Parti Socialiste dénommée Assemblée Générale des Secrétaires généraux de Coordinations pour exclure des Camarades, dont le seul tort est de refuser de suivre sa ligne alimentaire. Par conséquent, des milliers de Camarades risquent de fait, d’être exclus du parti par la seule volonté de Ousmane Tanor Dieng, dont le carriérisme, l’égoïsme, les pratiques sectaires, les échecs répétitifs et retentissants aux différentes élections malgré notre investissement collectif pour le soutenir et l’accompagner dans le souci de préserver l’héritage de Senghor ont fini d’en faire l’homme politique le plus détesté du Sénégal.

Nous, Socialistes de la Coordination PS de France appelons tous les Camarades à réaliser un rassemblement le plus large possible pour faire barrage à l’entreprise de “suicide” du Parti socialiste orchestrée par Macky Sall et exécutée par Ousmane Tanor Dieng .

Nous socialistes de France, avons acquis la claire conscience que notre devoir historique est de nous unir pour préserver notre héritage commun afin de présenter un programme progressiste, qui donnera de nouvelles espérances au peuple Sénégalais.

Notre sens des responsabilités nous interdit de confier notre avenir à Macky Sall et son régime, si nous voulons relever les défis sociaux, institutionnels et économiques qui se présentent à notre pays. »