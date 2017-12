Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Une explosion d’origine inconnue a été rapportée lundi matin à Manhattan. La police de New York (NYPD) a annoncé lundi sur Twitter que les lignes de métro A, C et E ont été préventivement évacuées, après des signalements à propos d’une explosion à Manhattan.

Les forces de l’ordre enquêtent sur l’événement qui se serait produit au croisement de la 42e Rue et la 8e Avenue. Des informations supplémentaires suivront, selon la police de New York.

7sur7.be