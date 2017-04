Tweet on Twitter

Les caméras de surveillance ont filmé l’auteur présumé de l’explosion survenue lundi dans une rame de métro à Saint-Pétersbourg, rapporte l’agence de presse russe Interfax sur base des informations d’un représentant des autorités sous couvert de l’anonymat. L’explosion est survenue entre les stations Sennaïa Plochiad et Tekhnologuitcheski Institout. Selon des informations non confirmées, elle aurait pris dans une mallette. Une enquête a été ouverte pour “acte terroriste”.

Les autorités russes ont annoncé lundi l’ouverture d’une enquête pour “acte terroriste” après l’explosion dans un wagon du métro de Saint-Pétersbourg. “L’enquête a été ouverte pour ‘acte terroriste'”, a indiqué le Comité d’enquête russe dans un communiqué, tout en précisant que les enquêteurs vont examiner “toutes les autres pistes éventuelles”.

Le nombre de personnes décédées dans l’explosion survenue lundi dans une rame de métro à Saint-Pétersbourg a été revu à la baisse. La catastrophe a fait neuf morts et des dizaines de blessés, selon le Comité national antiterroriste (NAK) russe. La deuxième bombe qui n’a pas explosé, retrouvée dans une station de métro de Saint-Pétersbourg, a été désamorcée, a fait savoir le Comité national antiterroriste (NAK) russe. Cette bombe a été découverte à la station Plochtchad Vosstania.

“Selon les premiers éléments, neuf personnes sont décédées dans l’explosion survenue dans le métro de Saint-Pétersbourg et plus de 20 autres ont été blessées, dont certaines sérieusement. Tous les blessés reçoivent l’aide psychologique et médicale nécessaire”, selon le NAK. Il n’est cependant pas exclu que le bilan soit à nouveau revu à la hausse par la suite.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur de la ville, Georgi Poltavtsjenko, avait indiqué que 10 personnes étaient décédées. Et une cinquantaine de blessés étaient annoncés.

Deux explosions?

Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux et par les télévisions russes montrent une rame de métro soufflée par une explosion, de nombreux voyageurs tentant de sortir des victimes des décombres.

Des engins explosifs artisanaux et de faible puissance

Si le parquet a évoqué une seule explosion, une source au sein des forces de l’ordre citée par Ria Novosti a mentionné “deux explosions d’engins qui ont été actionnés dans des wagons aux stations Sennaïa Plochiad et Tekhnologuitcheski Institout”. Selon cette source, les engins explosifs étaient artisanaux et de faible puissance.

Vladimir Poutine présente ses condoléances

Le président Vladimir Poutine, qui se trouvait à Saint-Pétersbourg pour participer à une rencontre avec des journalistes russes, a présenté ses condoléances aux victimes lors d’une courte intervention télévisée peu avant une rencontre avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko.

“Malheureusement, nous avons à commencer notre rencontre avec cet événement tragique. Les causes ne sont pas encore connues et il est encore tôt pour en parler, l’enquête les déterminera”, a déclaré M. Poutine. “Bien sûr, nous étudions toujours toutes les éventualités: accidentelle, criminelle et avant tout une action à caractère terroriste”, a-t-il ajouté.



A Moscou, des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour le métro.





Video purportedly from St. Petersburg metro, where explosion said occurred, shows smoke-filled station https://t.co/K6PTwcBtza h/t @varlamov — Christopher Miller (@ChristopherJM) 3 avril 2017